Suscribirse

Turismo

Así es el pueblo del Valle del Cauca que tiene el nombre más corto, un lugar de bellos paisajes e ideal para la aventura

Se encuentra ubicado en el norte del departamento.

Redacción Turismo
26 de agosto de 2025, 12:30 a. m.
Este pequeño municipio fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2011.
Este pequeño municipio pertenece al Paisaje Cultural Cafetero. | Foto: Google Maps: Panoramica Ulloa

El departamento del Valle del Cauca es el más poblado del suroccidente de Colombia y uno de los destinos turísticos más atractivos.

Uno de sus 42 municipios es Ulloa, ubicado en el norte de esta zona de país y en la región del Paisaje Cultural Cafetero, declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad en 2011.

Ulloa, que tiene el nombre más corto entre las poblaciones del departamento, cuenta con una importante riqueza hídrica y bellos paisajes. Su temperatura promedio es de 21°C y está a 1.350 metros de altura sobre el nivel del mar, de acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero, una iniciativa que resalta a las más de 50 poblaciones que pertenecen a esta región.

Contexto: Así es el pueblo del Valle del Cauca que tiene el nombre más largo; un encantador destino con historia y tradición

Geografía y economía

Esa geografía es ideal para el ecoturismo. Estas actividades se realizan especialmente sobre el margen del río Barbas y la quebrada La Plata, espacios que brindan posibilidades para la práctica de camping natural.

“Los ríos y las trochas de este pueblo encantador son el cielo para los ciclistas, aventureros, pescadores y los que dan lo que sea por refrescarse en aguas puras rodeadas de vida. Todas estas maravillas se encuentran enmarcadas por los espléndidos montes cafeteros”, subraya la Gobernación del Valle.

Este municipio se ha caracterizado por la belleza de sus paisajes y arquitectura tradicional.
Este municipio se ha caracterizado por la belleza de sus paisajes y arquitectura tradicional. | Foto: Gobernación del Valle

En materia económica, el principal producto que se cultiva es el café. Así mismo, hay otros relevantes como el plátano, el banano y la piña. Además, se llevan a cabo actividades como la apicultura y la cría de porcinos.

La Gobernación afirma que para llegar en vehículo a Ulloa, desde Cali se debe atravesar casi todo el departamento, lo que permite al viajero “observar cómo cambian sus hermosos paisajes, colores, sabores, e incluso la forma de hablar de su gente”.

“Al llegar verá una de las obras de arte más icónicas del municipio. Se trata de una loma grabada y pintada con los símbolos más importantes del municipio, como la iglesia de ladrillos, un Willys excesivamente cargado, las montañas cafeteras y un cielo azul que casi siempre está presente por estos lados”, destaca la entidad en una publicación en la web.

Contexto: Así es el pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino imperdible para el turismo de aventura

Paisaje Cultural Cafetero

Ulloa pertenece al Paisaje Cultural Cafetero con otros municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca, ubicados en la cordillera Central.

“Es un ejemplo excepcional de cómo el ser humano ha adaptado el cultivo del café a un terreno difícil y montañoso, desarrollando técnicas agrícolas, estructuras sociales y manifestaciones culturales propias de esta región”, destacó la Unesco sobre esta región.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro y envía más barcos de guerra al Caribe

2. Filtran decisión final de Millonarios con el futuro de Leo Castro: en Argentina lo quieren

3. Nicolás Maduro arremete contra Álvaro Uribe Vélez. Esto le dijo

4. Maduro se deshace en elogios a Putin en medio de despliegue militar de Estados Unidos. “Hermano de Chávez, padrino de Maduro”

5. Petro contesta a congresista norteamericano que arremetió por su apoyo a Maduro: “Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valle del CaucaTurismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.