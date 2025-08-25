Así es el pueblo del Valle del Cauca que tiene el nombre más corto, un lugar de bellos paisajes e ideal para la aventura

El departamento del Valle del Cauca es el más poblado del suroccidente de Colombia y uno de los destinos turísticos más atractivos.

Uno de sus 42 municipios es Ulloa, ubicado en el norte de esta zona de país y en la región del Paisaje Cultural Cafetero, declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad en 2011.

Ulloa, que tiene el nombre más corto entre las poblaciones del departamento, cuenta con una importante riqueza hídrica y bellos paisajes. Su temperatura promedio es de 21°C y está a 1.350 metros de altura sobre el nivel del mar, de acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero, una iniciativa que resalta a las más de 50 poblaciones que pertenecen a esta región.

Geografía y economía

Esa geografía es ideal para el ecoturismo. Estas actividades se realizan especialmente sobre el margen del río Barbas y la quebrada La Plata, espacios que brindan posibilidades para la práctica de camping natural.

“Los ríos y las trochas de este pueblo encantador son el cielo para los ciclistas, aventureros, pescadores y los que dan lo que sea por refrescarse en aguas puras rodeadas de vida. Todas estas maravillas se encuentran enmarcadas por los espléndidos montes cafeteros”, subraya la Gobernación del Valle.

Este municipio se ha caracterizado por la belleza de sus paisajes y arquitectura tradicional. | Foto: Gobernación del Valle

En materia económica, el principal producto que se cultiva es el café. Así mismo, hay otros relevantes como el plátano, el banano y la piña. Además, se llevan a cabo actividades como la apicultura y la cría de porcinos.

La Gobernación afirma que para llegar en vehículo a Ulloa, desde Cali se debe atravesar casi todo el departamento, lo que permite al viajero “observar cómo cambian sus hermosos paisajes, colores, sabores, e incluso la forma de hablar de su gente”.

“Al llegar verá una de las obras de arte más icónicas del municipio. Se trata de una loma grabada y pintada con los símbolos más importantes del municipio, como la iglesia de ladrillos, un Willys excesivamente cargado, las montañas cafeteras y un cielo azul que casi siempre está presente por estos lados”, destaca la entidad en una publicación en la web.

Paisaje Cultural Cafetero

Ulloa pertenece al Paisaje Cultural Cafetero con otros municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca, ubicados en la cordillera Central.