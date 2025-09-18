Tres paraísos ocultos en Antioquia que pocos conocen, pero inspiran con sus bellos paisajes y cascadas

Antioquia es un departamento de Colombia conocido por su gran diversidad de paisajes, que incluyen imponentes montañas, ríos cristalinos, cascadas, senderos llenos de encanto, pueblos de gran belleza arquitectónica y otros atractivos turísticos que lo consolidan como un destino único para explorar en el país.

Para los amantes de la naturaleza, el departamento es un verdadero paraíso lleno de tesoros ocultos que inspiran, algunos más populares que otros, pero todos ofreciendo una combinación perfecta para descansar, contemplar hermosos amaneceres y atardeceres, o simplemente respirar aire puro lejos del bullicio de las grandes ciudades.

Entre esas joyas que vale la pena visitar, se encuentran tres lugares que pocos conocen, pero que enamoran con sus bellos paisajes y cascadas ubicados en el municipio de Barbosa, en la subregión del Valle de Aburrá de Antioquia.

Desde su canal de YouTube, el creador de contenido identificado como WillkyTravels, especializado en turismo rural, naturaleza y viajes sostenibles en Colombia, compartió algunos detalles de estos paraísos ocultos entre montañas en Barbosa que poco a poco han captado la atención de los viajeros más aventureros y apasionados por la naturaleza, los cuales son:

Cascada La Chorrera

Trunchera El Viento

Charco El Hoyo

Atractivos naturales de Barbosa, Antioquia. | Foto: Captura de pantalla YouTube / willkytravels

Cada uno de estos tesoros ocultos en las montañas de Barbosa atraen especialmente a quienes buscan sentir una conexión profunda con el agua, rodeadas de exuberante vegetación y senderos que también llaman la atención de quienes practican deporte o aman las caminatas.

Algunos de estos senderos cuentan con una inclinación pronunciada, por lo que se recomienda realizar el recorrido con calma y en buenas condiciones de salud.

Trunchera El Viento en Barbosa, Antioquia | Foto: Captura de pantalla YouTube / willkytravels

Además, al estar situadas en medio de rocas, es fundamental extremar precauciones, pues el tipo de calzado puede influir en el riesgo de resbalones.

Para WillkyTravels, la palabra que mejor describe estos lugares es “majestuosidad”. Por otro lado, revela que, aparte de ver hermosos paisajes durante el recorrido, también es posible hacer actividades como pescar, especialmente en la Trunchera El Viento.

En este escenario se refleja la calidez de la gente de Barbosa desde el primer momento, que ofrece un ambiente tranquilo y apto para compartir deliciosos almuerzos, lo que lo convierte en un plan ideal para compartir en familia o con amigos.