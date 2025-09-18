Suscribirse

Turismo

El rincón del oriente antioqueño ideal para visitar balnearios, hacer ecoturismo y conocer otros atractivos a 1 hora de Medellín

Este lugar cuenta con múltiples atractivos naturales que lo proyectan como un importante destino ecoturístico.

Redacción Turismo
18 de septiembre de 2025, 3:04 p. m.
Corregimiento Corrientes, Antioquia
Senderos del corregimiento Corrientes, en Antioquia. | Foto: Captura de pantalla YouTube / willkytravels

Si es de los viajeros que siente pasión por la naturaleza y siempre está en busca de nuevos lugares para conocer en medio de montañas y paisajes de ensueño, entonces esta nota le servirá de guía para encontrar una verdadera joya del oriente antioqueño que se proyecta como un importante destino ecoturístico.

Este rincón de Antioquia que ha captado la atención de los amantes de los sitios naturales, rodeados de exuberante vegetación y con un entorno tranquilo para explorar, es el corregimiento Corrientes, ubicado al oriente de la cabecera municipal de San Vicente Ferrer, un pueblo situado a 51.7 kilómetros de Medellín.

Contexto: Tres acciones que debe evitar en el aeropuerto: pueden causar malestar con los demás pasajeros y “amargarle” el viaje

El viaje en carro hasta este pueblo, conocido por sus calles de colores, dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica. Cuenta con una temperatura de 19 grados centígrados y, para los amantes de la naturaleza, uno de sus atractivos más recomendados para visitar es el Valle de Corrientes, situado justamente en este corregimiento.

Desde el parque principal de San Vicente Ferrer, el Valle de Corrientes se encuentra a unos 14 kilómetros, ofreciendo a sus visitantes varios balnearios naturales y otros sitios de interés cercanos para llegar por carretera como el embalse del Peñol.

San Vicente #Ferrer: Aventura en la Cascada Más Alta de #Corrientes &quot;Los #Cachos&quot;

Sobre el corregimiento Corrientes, la Gobernación de Antioquia explica a través de su sitio web que es un destino que limita al norte con la vereda Santa Isabel y El Canelo; al oriente con el municipio de El Peñol; al occidente con las veredas El Carmelo, Piedra Gorda y la Cabaña; y al sur con la vereda Peñolcito y nuevamente con el municipio de El Peñol.

Entre los múltiples atractivos naturales que lo componen, se destacan las cascadas Boquerón y Los Cachos. Muy cerca al corregimiento también se puede disfrutar del embalse Peñol-Guatapé, donde hay innumerables sitios de camping, espacios para practicar la pesca deportiva y deportes acuáticos.

Contexto: A menos de 2 horas de Medellín: el pueblo antioqueño ideal para los amantes de la bicicleta; ofrece varias rutas retadoras

Este sitio que es de fácil acceso desde el corregimiento Corrientes, también es un lugar donde se promueve el ecoturismo, convirtiendo a este rincón del oriente antioqueño en un punto de partida ideal para vivir nuevas y emocionantes aventuras por el departamento.

Por otro lado, cabe resaltar el sentido de pertenecía de la comunidad con su territorio, ya que con el propósito de darle una calurosa bienvenida a sus visitantes, se construyó en una de las laderas un letrero en piedras pintadas de blanco con el nombre del corregimiento, cuya economía se basa enla agricultura y la ganadería.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esposa del técnico que suena para Atlético Nacional confirmó negociaciones: “En manos de Dios”

2. Margarita Rosa de Francisco habló de las polémicas declaraciones de Petro sobre el feminismo: esto dijo

3. Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona

4. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite: “Me ha decepcionado”; lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

5. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiaecoturismoViajerosDestinospueblos

Noticias Destacadas

Airbnb revela los seis destinos inéditos colombianos que fueron reservados por primera ocasión: “nuevas rutas, experiencias auténticas”

Redacción Semana
Ituango, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo más grande del norte antioqueño, un destino con grandes montañas y bellos paisajes

Redacción Turismo
Soracá

El nombre de este pueblo boyacense significa ‘fortaleza de piedra’, famoso por sus arepas y quesos a una hora de Villa de Leyva

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.