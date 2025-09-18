El rincón del oriente antioqueño ideal para visitar balnearios, hacer ecoturismo y conocer otros atractivos a 1 hora de Medellín

Si es de los viajeros que siente pasión por la naturaleza y siempre está en busca de nuevos lugares para conocer en medio de montañas y paisajes de ensueño, entonces esta nota le servirá de guía para encontrar una verdadera joya del oriente antioqueño que se proyecta como un importante destino ecoturístico.

Este rincón de Antioquia que ha captado la atención de los amantes de los sitios naturales, rodeados de exuberante vegetación y con un entorno tranquilo para explorar, es el corregimiento Corrientes, ubicado al oriente de la cabecera municipal de San Vicente Ferrer, un pueblo situado a 51.7 kilómetros de Medellín.

El viaje en carro hasta este pueblo, conocido por sus calles de colores, dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica. Cuenta con una temperatura de 19 grados centígrados y, para los amantes de la naturaleza, uno de sus atractivos más recomendados para visitar es el Valle de Corrientes, situado justamente en este corregimiento.

Desde el parque principal de San Vicente Ferrer, el Valle de Corrientes se encuentra a unos 14 kilómetros, ofreciendo a sus visitantes varios balnearios naturales y otros sitios de interés cercanos para llegar por carretera como el embalse del Peñol.

Sobre el corregimiento Corrientes, la Gobernación de Antioquia explica a través de su sitio web que es un destino que limita al norte con la vereda Santa Isabel y El Canelo; al oriente con el municipio de El Peñol; al occidente con las veredas El Carmelo, Piedra Gorda y la Cabaña; y al sur con la vereda Peñolcito y nuevamente con el municipio de El Peñol.

Entre los múltiples atractivos naturales que lo componen, se destacan las cascadas Boquerón y Los Cachos. Muy cerca al corregimiento también se puede disfrutar del embalse Peñol-Guatapé, donde hay innumerables sitios de camping, espacios para practicar la pesca deportiva y deportes acuáticos.

Este sitio que es de fácil acceso desde el corregimiento Corrientes, también es un lugar donde se promueve el ecoturismo, convirtiendo a este rincón del oriente antioqueño en un punto de partida ideal para vivir nuevas y emocionantes aventuras por el departamento.