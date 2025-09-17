Viajar en avión es para muchas personas una experiencia placentera, mientras que para otras puede resultar abrumadora si se tiene miedo a las alturas o al vacío que en ocasiones se registra en las aeronaves.

Sin embargo, muchas veces esta es la única forma de ir a otro destino, por lo que es determinante ajustarse a las normas y cumplir con ciertos requisitos que permiten tener un viaje seguro y tranquilo; sin contratiempos.

El buen comportamiento al viajar en avión es importante porque garantiza una experiencia segura y respetuosa para los demás pasajeros y para la tripulación, por lo que es recomendable evitar acciones que pueden incomodar o generar molestias, que terminen por “amargar” el viaje.

Mostrar cortesía, mantener la calma durante retrasos o turbulencias, y seguir las normas básicas, no solo habla muy bien del pasajero, sino que crea un ambiente agradable y tranquilo no solo mientras se permanece en el aeropuerto, sino también en la aeronave. Estos son algunos de los comportamientos que se deben evitar.

Respetar las filas en el aeropuerto es clave para evitar inconvenientes. | Foto: Getty Images

Colarse en las filas

Colarse en las filas para viajeros clase de clase ejecutiva cuando no se cuenta con dicho privilegio no es una buena decisión. No se trata de rendir pleitesía a estos pasajeros, sino de respeto por esas personas que, por un motivo u otro, acceden a este tipo de servicios premium. Normalmente, estos son viajeros frecuentes, que debido a esta condición obtienen unas consideraciones especiales por parte de las compañías aéreas.

Emborracharse

Las razones por las que los pasajeros se emborrachan en los aeropuertos pueden ser diversas. Por ejemplo, puede ser por nervios, por cansancio o tal vez por aburrimiento.

Sin embargo, este es considerado como un comportamiento inadecuado que incluso puede hacer perder el vuelo, pues hay aerolíneas que no permiten el abordaje de personas en estado de embriaguez. Estar borracho puede hacer pasar un mal rato tanto al personal del aeropuerto, como a la tripulación del vuelo y a los demás pasajeros.

Ubicarse en la silla asignada del avión es una prioridad. | Foto: Getty Images

Sentarse en la silla que no le corresponde