Viajar por vacaciones o solo por desconectarse un par de días hace parte de los planes ideales para muchas personas. Sin embargo, a la hora de empacar la maleta la experiencia no resulta tan placentera, pues para algunos viajeros puede ser uno de los temas más complejos del proceso.

En algunos casos hay quienes prefieren llevar solo un equipaje de mano con el fin de no complicarse con varias maletas, pero también con la idea de ahorrar costos evitando el pago por el transporte de una maleta de bodega.

Al evitar el equipaje en bodega también se reducen los tiempos de espera en los aeropuertos, tanto al momento del check-in como al recoger las maletas al llegar al destino.

Esto permite moverse con mayor rapidez, especialmente en viajes cortos o con escalas. Además, disminuye el riesgo de pérdida o daño del equipaje, un problema común en vuelos con múltiples conexiones o cambios de aerolínea.

Los líquidos permitidos en equipaje de mano en un avión son los inferiores a 100 mililitros. | Foto: Getty Images

Es claro que llevar solo lo esencial obliga a planear mejor qué se necesita, evitando cargar con objetos innecesarios. Esto no solo aligera el peso físico, sino también el mental, ya que facilita la movilidad en transporte público, caminatas o cambios de alojamiento.

Sin embargo, es clave tener presente que hay muchos elementos que no se pueden llevar en el equipaje que va en la cabina, lo cual se relaciona con restricciones de las aerolíneas, pero también con los controles de seguridad de los aeropuertos. Estos son 10 elementos que no debe empacar para evitar ‘dolores de cabeza’ una vez se emprende el viaje.

Tanques de aire o presurizados Sacacorchos Cuchillos Tijeras grandes Cuchillas, bisturí y navajas Fósforos Sustancias tóxicas o inflamables Armas de fuego o explosivos Fuegos artificiales Líquidos en envases superiores a 100 mililitros, a menos que haya sido comprados en las tiendas Duty Free del aeropuerto.

Hay objetos que por ninguna razón pueden ir en el equipaje de mano. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Estas restricciones aplican tanto al momento de salir de un aeropuerto hacia al destino o si el viajero se encuentra en una conexión en otro aeropuerto.

Lo que sí se puede llevar