Salir de vacaciones emociona a las personas. Este plan les permite salir de la rutina, descubrir nuevos lugares y experimentar cosas que normalmente no se dan en el entorno cotidiano.

Viajar despierta la curiosidad, estimula los sentidos y ofrece la oportunidad de conocer otras culturas, probar comidas diferentes y observar paisajes distintos, entre muchas otras cosas.

Además, viajar es una forma de conexión personal y emocional. Muchas personas lo hacen para fortalecer vínculos con familiares o amigos, celebrar momentos especiales, o incluso para encontrarse consigo mismas.

Sin embargo, hay un tema que en muchas ocasiones se convierte en un “dolor de cabeza”y se relaciona con el alistamiento de la maleta, pues muchos viajeros prefieren viajar ligeros de equipaje y no siempre es fácil conseguirlo.

Si el plan es salir por siete días y no se quiere llevar una maleta en la bodega, hay trucos que ayudan a empacar solo un equipaje de mano, sin que se quede nada.

Pocos zapatos

Una de las claves principales a la hora de hacer una maleta de viaje para una semana o más días, está en llevar menos zapatos y más ropa interior. Es clave no excederse en la cantidad, pero además dejar de lado aquellos que generan mucho volumen o las zapatillas deportivas pesadas. Si se quieren llevar lo mejor es tenerlas puestas durante el viaje.

Se pueden incluir un par de sandalias para día y noche; un par de chanclas para la piscina; un par de zapatos sin tacón, livianos y cómodos para caminar y unos tenis livianos. En este caso lo mejor es llevarlos puestos.

En cuanto a la ropa interior, es bueno calcular dos pares por cada día, para no tener que pensar en lavar ropa. Son prendas que no pesan y son fáciles de meter en los huecos que quedan en la maleta, incluso se pueden empacar dentro de los zapatos.

También es determinante emplear la creatividad al crear cada look y por eso se debe pensar en las prendas multiocasión, con la idea de hacer mucho con pocas cosas. Las mejores prendas son las que funcionan perfectamente de día y de noche, las que sirven para pasar del calor de afuera a ambientes interiores fríos y de superinformal a elegante sin parecer que la persona se arregló demasiado o muy poco.

Es clave tener cuidado al escoger los escotes, el largo de manga y el largo de la prenda, pues esto es clave para que se ajusten a los diferentes climas o ambientes en los que el viajero estará.

Otras recomendaciones a tener en cuenta

Empacar la ropa ordenadamente en bolsas separadas dentro de la maleta, la mantiene limpia y sin arrugas, pero además ayuda a ganar espacio. Lo aconsejable es formar pilas de artículos similares: ropa interior, prendas superiores, prendas inferiores, luego enrollarlas y colocarlas en una bolsa.