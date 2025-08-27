Salir de vacaciones en familia es una de las experiencias para no perderse. Es una buena oportunidad para fortalecer los lazos afectivos, crear recuerdos significativos y fomentar el aprendizaje conjunto.

Específicamente para los niños, cada lugar nuevo es una aventura y una oportunidad para descubrir todo tipo de cosas como: sabores, sonidos y entornos diferentes que estimulan su desarrollo emocional y cognitivo.

Sin embargo, salir de viaje con niños pequeños también implica desafíos que requieren paciencia y mucha organización. Estas salidas son una buena ocasión para ajustarse a sus ritmos y necesidades y por ello es clave planear para evitar inconvenientes. Dentro de la planeación se deben tener en cuenta artículos que no se deben quedar, pues son imprescindibles.

Desde la seguridad hasta la diversión, estos son elementos esenciales que harán que el viaje sea más fácil y agradable.

Cuando se viaja con niños hay artículos que no deben quedarse en casa. | Foto: Getty Images

Medicamentos y artículos de primeros auxilios

Uno de los aspectos clave es tener un botiquín bien equipado para usarlo en caso de que se presenten heridas leves o molestias durante el viaje. Algunos de los productos que pueden incluirse son árnica, suero fisiológico, curitas y algo para el mareo, así como los medicamentos que normalmente se le suministran en caso de dolores de cabeza o fiebre. Aquí también puede ir un protector solar para cuidar la piel sensible de los menores.

Documentos

En el equipaje no pueden faltar los documentos de identificación del menor como la tarjeta de identidad, el pasaporte o cualquier otra identificación necesaria, además de la tarjeta sanitaria. En caso de requerir medicamentos, esos papeles también deben estar a la mano para evitar posibles complicaciones, especialmente si se viaja en avión o en otro tipo de transporte comercial o público.

Juguetes

Una de las cosas clave durante un viaje, y más si es largo, es mantener a los niños ocupados para que los adultos puedan tener una experiencia más agradable y tranquila. Por esta razón es clave incluir en la maleta pequeños juegos, libros o revistas apropiados para su edad. Una buena idea es crear una lista de reproducción de música infantil o pódcasts que se adapten a su edad y de esta forma no solo entretenerlos, sino también instruirlos. Si es necesario, puede incluirse una tablet con aplicaciones educativas.

Viajar con niños es una gran experiencia, pero deben llevarse consigo artículos que son clave para tener un buen viaje. | Foto: Getty Images

Ropa de cambio

Sucede que con frecuencia se presentan pequeños incidentes en los que se riega la comida o se ensucian con algo o se mojan y en ese momento es clave tener ropa de repuesto que permita limpiarlos o asearlos.

Productos de aseo y comida