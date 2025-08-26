Seis objetos que no deben faltar en su equipaje a la hora de realizar un viaje de vacaciones

Cuando se habla de organizar un viaje, ya sea en familia, con amigos o solo, no existe un mayor desafío que organizar de manera correcta el equipaje.

A la hora de empacar la valija para salir de viaje se presentan diversos factores, como la necesidad de cumplir con las políticas de las aerolíneas, el deseo de no llevar más de lo necesario y la intensión de hacer que todos los artículos netamente necesarios entren en la maleta sin complicaciones. Esto provoca que las personas busquen soluciones prácticas a la hora de empacar para un viaje.

Cuando se habla de organizar un viaje, ya sea en familia, con amigos o solo, no existe un mayor desafío que organizar de manera correcta el equipaje. | Foto: Getty Images

De acuerdo a varios expertos en viajes, consultados por el medio Infobae, estos son 6 elementos infaltables a la hora de hacer una valija para viajar

Documentación e identificación

Llevar la documentación en orden garantiza el acceso y circulación en cualquier destino. Para evitar problemas con la justicia, lo ideal es llevar el DNI, pasaporte.

Toalla pequeña de secado rápido

Llevar una toalla pequeña se presenta como una solución ante diversas situaciones que se pueden presentar en un viaje. Al ser de tamaño compacto y al contar con capacidad de secado rápido, hacen a este un objeto ideal para excursiones, días de playas. Lo mejor de esta toalla es que ocupa poco espacio en la maleta.

Llevar una toalla pequeña se presenta como una solución ante diversas situaciones que se pueden presentar en un viaje. | Foto: Getty Images

Desinfectante de manos

Llevar un desinfectante de manos es más útil de lo que muchas personas creen. Este elemento resulta eficaz en trayectos largos, visitas a lugares con alta conglomeración de personas donde es difícil acceder a un baño. El desinfectante ayuda a mantener la higiene de las manos y previene la exposición a gérmenes y bacterias.

Kit de medicamentos básicos

Empacar en la maleta un kit de medicamentos o auxilios básicos puede prevenir complicaciones derivadas de imprevistos. Si el destino es en el exterior, se recomienda verificar que cada producto sea legar y esté permitido en el lugar a visitar.

Dinero en efectivo y tarjetas de crédito

Parece obvio, pero nunca está de más llevar a cualquier viaje una combinación de dinero en efectivo y tarjetas de crédito. Al contar con ambas alternativas el viajero podrá afrontar pagos en diferentes contextos, desde pequeños comercios hasta grandes gastos que surjan de improvisto.

Parece obvio, pero nunca está de más llevar a cualquier viaje una combinación de dinero en efectivo y tarjetas de crédito. | Foto: Getty Images

Adaptador de corriente universal