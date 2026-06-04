Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 en México desde Colombia: vuelo, hotel, entradas y comida por ciudad

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será una de las más grandes de la historia al realizarse en tres países, y México tendrá un papel protagónico al albergar partidos en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Para los aficionados colombianos que sueñan con asistir al torneo, el presupuesto puede variar considerablemente según la sede elegida y el tipo de experiencia que busquen. SEMANA realizó un barrido por los principales portales de viajes del país.

Los gastos para ir al mundial dependen de la sede del torneo. Foto: Getty Images (Fredy Sánchez / API) / Montaje: Semana

Aunque el presupuesto final dependerá de la ciudad elegida, la anticipación de la compra y el tipo de alojamiento, un viaje de cuatro o cinco días a México para asistir a un partido puede costar entre 4 y 8 millones de pesos colombianos por persona.

El primer gasto importante será el transporte aéreo. Los vuelos entre Bogotá y las ciudades sede mexicanas suelen representar una parte significativa del presupuesto.

En condiciones normales, un pasaje de ida y vuelta puede encontrarse entre 1,5 y 3 millones de pesos colombianos. Sin embargo, durante las semanas del Mundial es probable que las tarifas aumenten debido a la alta demanda de aficionados de todo el mundo.

En cuanto al hospedaje, Ciudad de México será probablemente la sede más costosa por su tamaño, atractivo turístico y cantidad de visitantes. Un hotel de categoría media podría oscilar entre 300.000 y 700.000 pesos colombianos por noche. En Guadalajara y Monterrey, los precios podrían ser ligeramente más bajos, aunque también se esperan incrementos importantes durante el campeonato.

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Las entradas a los partidos suelen ser el gasto más variable. Históricamente, los boletos para encuentros de fase de grupos han sido los más accesibles, mientras que los partidos decisivos pueden multiplicar varias veces su valor.

Esta vista aérea muestra el Estadio de la Ciudad de México, renombrado anteriormente como Estadio Azteca (o Estadio Banorte) para la Copa Mundial de la FIFA, en la Ciudad de México el 28 de mayo de 2026. (Foto de Carl DE SOUZA / AFP) Foto: AFP

Para un aficionado que busque una ubicación estándar, el presupuesto destinado a la entrada podría superar fácilmente el millón de pesos colombianos, especialmente si se adquiere cerca de la fecha del encuentro.

La alimentación es uno de los rubros más manejables para los viajeros. México ofrece opciones para todos los presupuestos, desde comida callejera y mercados locales hasta restaurantes de mayor categoría. Un turista podría gastar entre 120.000 y 200.000 pesos colombianos diarios en comidas sin mayores restricciones, dependiendo de sus preferencias.