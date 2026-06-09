No hace falta viajar al Mundial: estos destinos en Colombia prometen una experiencia inolvidable para vivir la fiesta del fútbol

Mientras miles de aficionados sueñan con viajar al Mundial 2026, que iniciará el próximo jueves 11 de junio, para acompañar a sus selecciones favoritas, muchos colombianos buscan opciones para disfrutar la emoción de este compromiso deportivo sin salir del país.

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La buena noticia es que existen varios destinos nacionales que combinan turismo, entretenimiento, y una cultura que vibra con la fiesta del fútbol. Estos son ideales para seguir cada partido y el desarrollo de este evento que une a todo el mundo.

La pasión por el fútbol en Colombia traspasa estadios y ligas locales. Durante los diferentes partidos que se darán, hoteles, plazas, bares y espacios turísticos se transforman para recibir a visitantes que quieren compartir la emoción de cada encuentro.

Por eso, algunos destinos se convierten en las opciones perfectas para quienes desean vivir la experiencia mundialista desde territorio colombiano.

Ciudades de Colombia para disfrutar del Mundial 2026

Una de las ciudades que llama la atención de las personas para gozar la fiesta del fútbol es Cartagena, donde el encanto del Caribe se mezcla con una variedad gastronómica y de entretenimiento.

La ciudad suele organizar actividades especiales durante eventos deportivos internacionales, permitiendo a turistas y locales disfrutar de los partidos mientras recorren sus calles históricas o descansan frente al mar.

En las opciones también está Medellín, una ciudad reconocida por su ambiente festivo y por la pasión que despierta el fútbol en habitantes y visitantes, creando espacios de encuentro para aficionados de diferentes nacionalidades.

Otra opción es Barranquilla, considerada una de las capitales futboleras del país. La ciudad, que ha sido sede habitual de los partidos de la Selección Colombia, vive cada encuentro de este torneo con intensidad.

Su ambiente alegre y la cercanía con las playas del Caribe la convierten en un destino atractivo durante la temporada mundialista.

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Dentro de las opciones también está Bogotá. La capital se presenta como una opción ideal para quienes buscan una amplia oferta de entretenimiento. La capital cuenta con una gran variedad de lugares llenos de cultura, gastronomía y espacios deportivos que permiten complementar la experiencia futbolera con recorridos turísticos y actividades para todos los gustos.

Más allá de los resultados de los diferentes partidos, estas ciudades ofrecen la posibi8lidad de convertir cada partido en una experiencia de viaje. La combinación entre turismo, gastronomía y pasión deportiva demuestra que no es totalmente necesario cruzar fronteras para sentir la emoción del Mundial.