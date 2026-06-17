Turismo de salud: Medellín se consolida como destino líder en la región; eventos han generado ingresos por 14.6 millones de dólares

Medellín se ha consolidado como uno de los principales destinos para el turismo de salud y bienestar en América Latina.

De acuerdo con un informe de atención a pacientes internacionales de la Cámara de Comercio, entre 2025 y 2026, en la ciudad se han realizado 25 eventos relacionados con el sector salud, con una asistencia de 20.713 personas y un ingreso superior a 14.6 millones de dólares. En los meses que restan de 2026 se proyectan otros cuatro eventos que podrían atraer a cerca de 1.700 asistentes y generar un impacto económico de más de 1.1 millones de dólares.

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“En 2024, unos 23.323 pacientes internacionales fueron atendidos en la ciudad; esto significó una tasa de crecimiento del 15 % desde el año 2010, cuando el total de pacientes fue de 3.418, lo que representó una facturación de servicios de $64.463 millones”, subraya el estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Medellín.

El informe destaca que, en 2024, las ayudas diagnósticas fueron los principales servicios facturados a pacientes internacionales por $11.127 millones, las cirugías plásticas dejaron $6.771 millones y los servicios de cardiología aportaron $4.868 millones. Los pacientes atendidos, en ese mismo año, fueron 52 % hombres y 45 % mujeres.

La mayor parte de los pacientes provienen de Norteamérica (37 %), el Caribe (31 %) y Europa (11 %). Los servicios médicos más demandados son ayudas diagnósticas (59 %), oftalmología (14 %) y cirugías plásticas (10 %).

Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, Medellín. Foto: Instagram @ lisagilpin0706

Para posicionar más a la ciudad como destino líder, la Alcaldía señaló que, a través de su Secretaría de Turismo y Entretenimiento y el Bureau, en alianza con la Cámara de Comercio, desarrollaron el programa de formación y acompañamiento para empresarios del sector hotelero, con el fin de fortalecer las capacidades en la atención de pacientes internacionales, el manejo de protocolos especiales y la implementación de estándares de calidad.

“Este proyecto demuestra que nuestro compromiso cada vez genera un mayor impacto económico para la ciudad, que nos ayuda a transformar vidas y nos proyecta ante el mundo como un destino competitivo, seguro y preparado para que quienes nos visiten encuentren atención médica de alto nivel, así como una experiencia integral y de la mayor calidad”, explicó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

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Proyectan incremento de turistas internacionales en Medellín en vacaciones de mitad de año

De acuerdo con las proyecciones del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento de Medellín (SITE), basadas en información de Migración Colombia, entre el 16 de junio y el 6 de julio de 2026 ingresarían entre 128.000 y 136.000 pasajeros de otros países a través del aeropuerto internacional José María Córdova.

“Esta cifra representaría un crecimiento del 4.8 % frente a 2025, cuando se registraron cerca de 126.000 pasajeros durante el mismo periodo”, indicó la Alcaldía de la capital antioqueña.

Las proyecciones del SITE indican, además, que el gasto turístico durante esta temporada podría alcanzar los 88.2 millones de dólares, “un crecimiento del 14.5 % frente al año anterior, consolidando a este sector como uno de los que más aporta a la dinamización económica y al posicionamiento en el escenario nacional e internacional. En materia de alojamiento, las estimaciones indican que la ocupación hotelera de Medellín podría ubicarse entre el 59 % y el 65 %, durante junio y julio”.