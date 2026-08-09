Así es el municipio de Caldas que fue reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

El departamento de Caldas es un destino muy atractivo para quienes disfrutan de la naturaleza, el café y los pueblos con arquitectura tradicional.

El pueblo de Caldas que todos pasan por alto y es una joya del Eje Cafetero

Uno de ellos es Marulanda, ubicado a 126 kilómetros de Manizales y considerado como uno de los más bellos de esta región del país.

Tiene una temperatura promedio de 13 grados centígrados y se encuentra a una altura de 2.825 metros sobre el nivel del mar.

En 2023 ingresó a la Red Internacional de Ciudades para Vivir Bien, Cittaslow, reconocidas por su tranquilidad, tradición, biodiversidad, cultura y belleza.

Esta organización promueve modelos de turismo sostenible y a pequeña escala, “los cuales buscan conservar los entornos naturales y culturales”. Marulanda es el segundo municipio que es reconocido por esta red tras Pijao, Quindío.

Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la truchera Guarinó. Se encuentra ubicada en la vereda El Páramo del municipio de Marulanda. Recibe su nombre porque está a tan solo 500 metros del nacimiento del rio Guarinó, que pasa por los municipios de Honda y La Dorada. En este sitio, propios y turistas pueden disfrutar de la pesca deportiva de la trucha arcoíris, típica de clima frío.

Valle de Cabras Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Marulanda en Caldas / API

Otro lugar destacado es el Valle Alto de Cabras, considerado como la reserva de palma de cera más grande del municipio. “Recorrerlo es internarse en caminos de herradura a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Además de divisar el árbol nacional de Colombia, los turistas y ciclistas interesados podrán realizar avistamiento de aves”, destaca la Alcaldía.

El rincón escondido de Caldas que es perfecto para deportes extremos y que sorprende con cascadas

También es imperdible el museo Casa Arredondo. Es el museo de antigüedades más destacado de Marulanda. Se encuentra ubicado en la carrera 5 a dos cuadras del Templo Parroquial. “En él, las personas pueden remembrar enseres de hace más de 50 años, al igual que instrumentos musicales, como el piano en donde interpretaban las canciones de la iglesia”, agrega la Alcaldía.

La Fábrica de la Cooperativa Ovina es otra parada importante. Es el sitio donde se fabrican las ruanas y cobijas que usan pobladores y visitantes. “Su interior resguarda el secreto de un arte que permanece en el tiempo, con telares antiguos y técnicas manuales”, subraya la entidad.

Otro de los encantos de este poblado es su arquitectura colonial. En sus edificaciones sobresalen las casas de dos pisos con coloridos zócalos, puertas y ventanas, que lo hacen muy atractivo y llamativo para quienes admiran el arte.

Cultura

El principal evento cultural son las Fiestas de la lana, la papa, la leche y la arriería, un encuentro cultural y patrimonial que resalta las tradiciones del municipio. Según datos del Fondo Nacional del Turismo (Fontur), en estos encuentros más de 3.000 ovejas desfilan por las calles, siendo el atractivo turístico insignia.