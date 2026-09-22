Tres pequeños pueblos de Boyacá que sorprenden con grandes paisajes, historia y tradiciones

Boyacá se ha consolidado como un destino que reúne historia, naturaleza y tradiciones en un mismo territorio. Es una región colombiana en la que sus pueblos conservan plazas, iglesias, calles empedradas y casas de arquitectura colonial que permiten conocer parte del pasado no solo del departamento, sino del país.

El municipio de Boyacá que comparte nombre con una ciudad mexicana, un destino con historia y paisajes montañosos

A esto se suman lugares emblemáticos como el Puente de Boyacá y municipios con una marcada identidad cultural, donde las artesanías, las fiestas y la gastronomía hacen parte de la experiencia para los viajeros.

Este departamento cuenta con 123 municipios, así que las opciones para visitar son variadas, pero hay tres municipios que resultan muy interesantes si se está de viaje por esta zona del territorio nacional.

Destinos como Tibasosa, El Cocuy y Monguí están llenos de encanto, historia, flora y fauna que permiten vivir momentos especiales en medio de ambientes tranquilos, combinando recorridos culturales con actividades al aire libre, senderismo y descanso. Estos son los atractivos de estos pueblos que vale la pena conocer.

Tibasosa, uno de los pueblos más encantadores de Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tibasosa

Tibasosa y su encanto colonial

Este municipio es conocido por sus casas coloniales, calles tranquilas y la producción de feijoa, fruta que tiene un papel protagónico en la oferta gastronómica del municipio.

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), a este destino se le conoce como “el jardín de Boyacá” y enamora con sus calles adornadas por geranios y buganvillas. Entre sus atractivos destacan el Páramo de Guática, con vistas a Paipa, Nobsa y Sogamoso, y el Museo de Arte Religioso, declarado Monumento Nacional.

El rincón de Boyacá donde las almojábanas y los bizcochos de vino son imperdibles, un destino ideal para el ecoturismo

El paisaje de este lugar está bañado por los ríos Chicamocha y Chiquito y rodeado de valles y páramos que enriquecen su biodiversidad y lo convierten en un destino natural privilegiado.

El Nevado de El Cocuy es uno de los grandes atractivos del municipio de El Cocuy. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Cocuy, ideal para el ecoturismo

Este pequeño destino se engrandece por su cercanía al Parque Nacional Natural El Cocuy, con montañas, lagunas y senderos de alta montaña. El casco urbano está ubicado a 2.750 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su riqueza histórica, cultural y natural, que lo han convertido en un destino de interés para quienes disfrutan del ecoturismo y la investigación ambiental.

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El territorio reúne una gran variedad de paisajes, entre montañas, llanuras, bosques, páramos y zonas nevadas. Además, destaca por su gran biodiversidad, pues en su entorno habitan especies como el oso de anteojos, el venado, el águila y el tigrillo, mientras que la flora incluye frailejones, cedros y totumos.

Monguí y su riqueza histórica

Este es considerado uno de los pueblos más lindos de Boyacá. Es un destino que conserva en sus calles buena parte de la esencia histórica y cultural de esta región del país.

Este es uno de los pueblos más lindos de Boyacá y patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Sus caminos empedrados y edificaciones de arquitectura colonial, muchas de ellas cuidadosamente preservadas, permiten a los visitantes recorrer un escenario que mantiene vivas las tradiciones y la memoria de esta región del país, de acuerdo con Situr.

Entre los principales atractivos de Monguí se encuentra la Basílica y el Convento de Nuestra Señora de Monguí, una construcción del siglo XVII elaborada en calicanto que conserva detalles tallados en piedra y madera, además de una colección de más de 130 obras de arte. Para los amantes de la naturaleza, está el Páramo de Ocetá que ofrece un paisaje dominado por frailejones.