A tres horas de Bogotá, el Pueblo Patrimonio que pocos visitan: guarda historia, arquitectura y naturaleza

Cerca de Bogotá hay diversidad de destinos para visitar, muchos de ellos de estilo colonial debido al papel estratégico que tuvo la región durante esa época histórica.

Municipios como Villa de Leyva, Guaduas, Zipaquirá y Guatavita estuvieron vinculados a antiguas rutas comerciales y de comunicación que conectaban la capital del Nuevo Reino de Granada con otras zonas del territorio.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Debido a esto, se dio la construcción de iglesias, plazas, casas y caminos que, en algunos casos, todavía se conservan y que se convierten en grandes atractivos para no perderse y conocer de su pasado.

Precisamente, uno de esos impredibles que se encuentra a tres horas de Bogotá. Se trata de Guaduas, que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y que encanta con diversidad de lugares para conocer.

De acuerdo con información de la mencionada Red, la arquitectura de este pueblo de clima agradable y ambiente tranquilo, es un reflejo de algunos de los episodios más importantes de la historia de Colombia.

Guaduas es uno de los destinos coloniales que se encuentra cerca de la capital. Foto: Getty Images

Su fundación se remonta a 1572, cuando se estableció sobre el antiguo Camino Real que comunicaba Honda con Santa Fe. Este municipio también fue relevante en la Expedición Botánica, pues allí se realizaron estudios sobre especies vegetales, entre ellas el níspero y su adaptación a las condiciones de la región.

Años después, las ideas independentistas también dejaron huella en este territorio, que es reconocido como la cuna de Policarpa Salavarrieta, una de las figuras emblemáticas de la Independencia.

El municipio de Cundinamarca que atrae con su gastronomía: su plato tradicional es el piquete campesino con banano sudado

Las características de su Centro Histórico llevaron a que en 1959 fuera declarado Monumento Nacional, hoy conocido como Bien de Interés Cultural (BIC), convirtiendo a Guaduas en uno de los destinos patrimoniales más representativos de esta región del país.

¿Cuáles son sus encantos?

Este destino cuenta con varios sitios de interés, entre ellos la Plaza de la Constitución, la Catedral de San Miguel Arcángel y el antiguo Convento de la Soledad, edificio que actualmente alberga la Alcaldía. También sobresalen la Casa de La Pola, reconocida como Monumento Nacional, y el Patio del Moro, donde funciona el Museo de Artes y Tradiciones, de acuerdo con el portal Pueblos Patrimonio.

Mirador Piedra Capira, en Guaduas, Cundinamarca. Foto: Alcaldía Municipal de Guaduas/API.

Aunque el centro histórico concentra buena parte de los atractivos de Guaduas, los alrededores del municipio también ofrecen lugares que vale la pena conocer. Uno de ellos es la Piedra Capira, desde donde, en días despejados, se pueden contemplar a lo lejos los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla es imperdible, un destino ideal para los amantes de la gastronomía tradicional

Otro recorrido de interés es el Camino Real, una antigua vía que durante la época colonial y los primeros años de la República fue una de las principales rutas de comunicación de la región.

Algunos de sus tramos empedrados todavía se conservan y permiten seguir las huellas de personajes como José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas, quienes transitaron por esta ruta durante sus expediciones e investigaciones.

A estos atractivos se suman el Monumento a José Antonio Galán y la Inspección Guaduero, puntos que pueden incluirse en un recorrido por el municipio.