Tres pueblos de Boyacá para disfrutar durante la semana de receso escolar

Durante los días de la semana de receso escolar, que se llevará a cabo del 5 al 12 de octubre, se espera un incremento en la salida de viajeros hacia diferentes destinos, lo que convierte esta fecha en una temporada de especial actividad para el sector turístico.

A continuación, tres municipios del departamento de Boyacá para conocer y visitar durante estas fechas:

Chita

Este municipio se encuentra ubicado a 189 kilómetros de Tunja y es considerado uno de los más fríos.

Tiene gran variedad de lagunas, como la del Pedregal, localizada en la vereda Vichacuca. “Es la de más importancia para impulsar el ecoturismo; se dice que cerca de ella se encontraba el cacicazgo de mayor importancia de los Laches”, asegura Situr Boyacá.

También se resaltan ecosistemas de altas montañas en el municipio, declarados como “áreas de protección ambiental por la nación”; comparte áreas de la Sierra Nevada, Parque Nacional del Cocuy, Güicán y Chita. El Parque Nacional de Pisba ocupa más del 40 % del territorio chitano”.

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Otro sitio imperdible es la Ciudad Perdida de los Lanches; son ruinas en piedra de la civilización que precedió a los chitanos, ubicadas a dos horas y media de la cabecera municipal.

Mirador El Morro en el municipio de La Uvita, en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

La Uvita

Esta población se ubica a 189 kilómetros de Tunja.

Entre sus atractivos se destacan las viejas casonas coloniales ubicadas en el casco urbano. “Cerca de ellas hay un hermoso jardín en forma de laberinto, ubicado en pleno parque principal”, destaca el sistema de información turística boyacense.

El municipio boyacense donde el cabrito y el cordero asado son una delicia, un destino con historia y riqueza cultural

Y añade: “A lo largo de los 250 años de existencia de La Uvita, se ha ido construyendo un patrimonio histórico, arqueológico y cultural, dentro del cual se encuentran las distintas manifestaciones musicales, artísticas y deportivas llevadas a cabo durante todo el año”.

En materia cultural, los principales eventos son las ferias y fiestas agropecuarias y las peregrinaciones al Monte Tabor, donde se le rinde tributo a la Virgen de las Mercedes.

Aquitania

Este municipio se encuentra ubicado a 103 kilómetros de Tunja. Entre sus principales municipios se encuentran las playas de Los Arcos y La Península, y las islas de San Pedro, La Custodia y Santa Helena, en la laguna de Tota.

“Allí o en el pueblo, los turistas encontrarán restaurantes y hoteles con gran variedad de platos de la gastronomía boyacense; o si lo prefieren, pueden hacer senderismo de aventura hacia los miradores naturales que se encuentran al nororiente de Aquitania y en uno de ellos conocer la Basílica Menor del Señor de los Milagros, patrón del municipio y a quien le rinden festividades en enero”, subraya el sistema de información turística boyacense, que destaca la producción de tejidos en el municipio.

“Los tejidos en lana, como cobijas y ruanas, son también muy reconocidos en esta región, en especial los fabricados en Toquilla, una vereda de pocos pobladores que subsisten de cultivar y vender papa, y de la elaboración artesanal de llamativos gorros y guantes de lana”, agrega.