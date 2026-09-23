Colombia cuenta con numerosos pueblos que reúnen diversidad de encantos reflejados en paisajes naturales, patrimonio arquitectónico, tradiciones, gastronomía y riqueza cultural, características que los hacen llamativos e ideales para conocer.

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Muchos de estos municipios conservan centros históricos, construcciones tradicionales, fiestas populares y saberes locales, al tiempo que están rodeados de montañas, ríos, bosques, páramos, cascadas y otros escenarios naturales.

Además, diferentes iniciativas de promoción turística y reconocimientos nacionales e internacionales han puesto el foco en lugares que buscan fortalecer su oferta y que no necesariamente son tan conocidos.

Esto sucede precisamente con Paicol, un lindo destino conocido como ‘Villa de las maravillas naturales’, precisamente por su riqueza natural y los paisajes que lo adornan.

Paicol encanta con su belleza colonial. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Paicol, Huila / API

Este destino, ubicado en el departamento del Huila, a menos de dos horas de Neiva, está lleno de belleza, historia, legado cultural y atractivos naturales, la mayoría relacionados con las múltiples fuentes de agua.

Precisamente, estas características le valieron su postulación internacional, por segunda vez consecutiva, a los premios ‘Mejores Pueblos Turísticos’ (Best Tourism Villages) que otorga cada año la ONU Turismo y que destaca a los mejores del mundo.

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Información del Fondo Nacional del Turismo (Fontur) indica que Paicol está ubicado cerca al río Páez, el cual nace en el nevado del Huila y atraviesa también algunos municipios del vecino departamento del Cauca.

Este caudaloso afluente de aguas frías tiene un gran potencial para la práctica de rafting gracias a sus rápidos de nivel 3, por lo que es un lugar ideal para los aventureros y quienes disfrutan de la adrenalina.

El municipio de Paicol cuenta con diversidad de atractivos naturales. Foto: Revista Fontur/API.

Para las partes más tranquilas están las embarcaciones conocidas como Doky, perfectas para quienes prefieren un ritmo más lento y contemplativo, servicios que son ofertados por operadores de turismo de la región.

Sitios de interés

Además del río Páez, este especial rincón huilense ofrece escenarios naturales como las cascadas La Motilona y La Serpiente, frecuentadas tradicionalmente por las familias de la zona y que, en los últimos años, han comenzado a llamar la atención de más visitantes.

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Sus caídas de agua forman piscinas naturales de aguas cristalinas, donde también es posible practicar torrentismo. El recorrido del agua atraviesa varias cavernas, entre ellas la Caja de Agua y la caverna La Cumbre, espacios que los viajeros también pueden explorar.

Estos espacios también ofrecen la posibilidad de practicar espeleología, una experiencia especialmente pensada para quienes disfrutan la aventura y la exploración.

Caverna La Cumbre en Paicol, Huila. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Paicol Huila

De acuerdo con Fontur, el recorrido, que puede extenderse por cerca de una hora y media, permite internarse en estos espacios subterráneos, apreciar sus formaciones minerales y descubrir parte de la fauna que habita allí, como insectos y murciélagos.

Experiencia cafetera

En Paicol los viajeros tienen la oportunidad de acercarse al mundo del café y el cacao directamente desde las fincas productoras realizando recorridos y conociendo, de primera mano, todo lo relacionado con estos cultivos.

En la finca Tierra Blanca, por ejemplo, los visitantes pueden convertirse en caficultores por un día y conocer las diferentes etapas del proceso, desde la siembra y la recolección hasta el despulpado y la tostión. La experiencia termina con una taza de café producido en la propia finca y una introducción a los conceptos básicos de su cata.