El misterioso pueblo de Colombia donde las brujas son parte de la historia y del turismo

En el corazón del Huila existe un destino que mezcla historia, leyendas y turismo de una forma poco común. Se trata de La Jagua, un corregimiento de Garzón que con el paso de los años se ha ganado el apodo de la “capital de las brujas” en Colombia, gracias a una tradición de relatos, creencias y misterios que hacen parte de la identidad de la zona.

El destino del Huila que tiene nombre de país suramericano; un paraíso natural y arqueológico

Aunque el nombre puede sonar exagerado para algunos visitantes, en este rincón huilense el misticismo es algo cotidiano. Sus habitantes han aprendido a convivir con las historias sobre hechicería, apariciones y sucesos inexplicables, convirtiendo ese imaginario en uno de los principales atractivos turísticos del lugar.

Algo de esta fama se va a tiempos anteriores, casi prehispánicos. La zona fue un importante centro ceremonial para comunidades indígenas como los Andaquies y los Tamas, reconocidos por sus rituales de sanación y prácticas espirituales.

La Jagua, el pueblo de las brujas ubicado en el departamento del Huila, Colombia. Foto: Instagram @alcaldiagarzon

Con la llegada de los españoles, muchas de esas costumbres fueron interpretadas como actos de brujería, dando origen a una reputación que se mantiene viva hasta el día de hoy.

Las personas que visitan La Jagua encuentran mucho más que solamente sus leyendas. Las calles empedradas, las fachadas llenas de colores y las tradicionales ventanas coloniales crean una atmósfera especial que invita a caminar sin afán.

Además, cada año, a finales del mes de octubre, el reconocido festival de brujas llama la atención de turistas que están interesados en conocer de cerca las tradiciones que son autóctonas del pueblo.

Conozca La Jagua, corregimiento del Huila conocido como el “Pueblo de las Brujas”. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (X/@ColDesconocida)

Entre los planes recomendados también está la visita al Museo Casa Taller Emiro Garzón, dedicado al reconocido escultor colombiano.

A esto se suman los recorridos por talleres artesanales donde se elaboran productos hechos en fique, una de las expresiones culturales más representativas de la región.

Lo que hay alrededor ofrece opciones para aquellos visitantes que buscan naturaleza y aventura. El Embalse El Quimbo permite realizar actividades náuticas y disfrutar de paisajes llamativos, mientras que lugares como la Cascada Las Damas y el Ecoparque San Rafael ofrecen caminatas ecológico y espacios para el descanso.

El encantador pueblo del Huila que se consolida como uno de los ocho más bellos de Colombia, ideal para amantes del ecoturismo

Para llegar, los viajeros deben ir desde Neiva hasta Garzón, un trayecto de aproximadamente 117 kilómetros. Desde allí, La Jagua está a solo 10 kilómetros, lo que la convierte en una escapada ideal para descubrir uno de los pueblos más enigmáticos del país.