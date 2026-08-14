El tesoro natural y arqueológico de Colombia incluido entre las 7 maravillas de Suramérica para visitar en 2026

Colombia se caracteriza por tener diversidad de destinos que vale la pena visitar al menos una vez en la vida y disfrutar de sus encantos, entre ellos, las playas del Caribe, las montañas de los Andes, los desiertos y los pueblos con arquitectura colonial, además de lugares de gran riqueza arqueológica.

Las 7 maravillas imperdibles de Sudamérica que se deben visitar al menos una vez; una queda en Colombia

Precisamente, uno de esos sitios es la Ciudad Perdida, también conocida como Teyuna, considerada uno de los mayores tesoros arqueológicos y culturales de Colombia.

Ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se le reconoce como un antiguo asentamiento indígena que se encuentra en un territorio de gran importancia espiritual para los pueblos de la región.

Sus terrazas, estructuras y caminos de piedra, construidos en medio de la selva, son testimonio de la riqueza cultural de las antiguas sociedades que habitaron este territorio y permiten acercarse a la historia precolombina de la zona.

Ciudad Perdida es uno de los lugares mágicos para visitar, en el Magdalena. Foto: Getty Images

Reconocida por Condé Nast Traveler

Gracias a estos y otros encantos, este mágico y llamativo lugar fue incluido por la prestigiosa revista internacional de turismo Condé Nast Traveler en el listado de las ‘7 maravillas de Suramérica para visitar en 2026′.

La publicación destaca el carácter remoto y su riqueza arqueológica. La antigua ciudad fue construida alrededor del año 800 por la civilización Tayrona y solo se puede llegar después de una exigente caminata de varios días por la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En esta selección fueron incluidos Jalapão State Park, Brasil; el Lago Titicaca de Perú y Bolivia; Rapa Nui (Isla de Pascua), Chile; Islas Galápagos, Ecuador; Quebrada de Humahuaca, Argentina y las Cataratas Kaieteur, en Guyana.

Muy cerca de Santa Marta, el paraíso ecológico rodeado de cascadas, cafetales y todo tipo de aves

Con esta lista, la revista busca brindarles a los viajeros la oportunidad para descubrir lugares menos conocidos y alejados de las rutas habituales, pero que guardan una gran importancia.

¿Qué se puede hacer en este lugar?

Sin duda, Ciudad Perdida es un destino para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues más allá de su importancia histórica es un escenario que se ha convertido en uno de los recorridos de senderismo más atractivos de Colombia.

Este es un destino con una gran riqueza natural, cultural y arqueológica. Foto: Hemis via AFP

La travesía permite recorrer la densa selva de la Sierra Nevada y combina exigentes jornadas de caminata con paisajes naturales, ríos, cascadas, comunidades indígenas y lindas panorámicas de las montañas.

El sitio web Ciudad Perdida Santa Marta indica que el recorrido supone un reto para los viajeros, pero también ofrece la oportunidad de descubrir un destino donde naturaleza, arqueología y ancestralidad se encuentran en un mismo lugar.

Además, es importante tener claro que este lugar no es solo un punto turístico, sino también un lugar de conexión espiritual. Los visitantes pueden experimentar la rica herencia cultural de los Tayronas y entender la importancia de este sitio en su historia.