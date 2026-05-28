Colombia destaca por ser uno de los países más biodiversos del mundo, con una gran riqueza ecológica. Tiene un sinúmero de lugares que vale la pena conocer y uno de ellos es la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los destinos más importantes del país por su gran riqueza natural, cultural y paisajística.

Esta es la montaña costera más alta del mundo y está en Colombia. ¿Cuáles son sus atractivos?

Considerada la montaña costera más alta del mundo, este lugar reúne playas, selvas, ríos cristalinos y picos nevados en un mismo territorio, ofreciendo experiencias únicas para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Visitar este destino permite acercarse a la herencia ancestral de los pueblos indígenas que habitan la región. Sus tradiciones y visión espiritual hacen de este destino un lugar lleno de historia y significado cultural. Sitios como Ciudad Perdida atraen a viajeros de todo el mundo que buscan vivir una experiencia auténtica entre naturaleza, senderismo y cultura en el Caribe colombiano.

Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Getty Images

El portal oficial Colombia Travel indica que allí se aprecian todos los pisos térmicos, desde el cálido seco hasta las nieves perpetuas de cuyo deshielo nacen lagunas y ríos, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. De igual forma, se aprecian innumerables aves y monos aulladores que con sus sonidos, generan algo así como una banda sonora de la Sierra.

Cuatro encantos turísticos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar de gran belleza natural y arraigo indígena

¿Cuál es la mejor época para visitarla?

Se dice que la mejor época para visitar la Sierra Nevada de Santa Marta es de diciembre a marzo y de julio a agosto, durante la temporada seca del Caribe, pues son meses ideales para hacer trekking a la Ciudad Perdida, por ejemplo. Lo anterior debido a que la temporada seca es más cómoda en los senderos por lo que facilita hacer los recorridos y para realizar actividades de camping.

La Ciudad Perdida es uno de los principales enclaves arqueológicos de Colombia. Un plan de trekking con una duración de 3 a 4 días lleva a los aventureros a conocer el legado de unos pueblos indígenas más reconocidos de la zona: Los Taironas.

En la Sierra Nevada de Santa Marta nacen diversos ríos que desembarcan en el mar. Foto: Getty Images

De igual forma, para hacer birdwatching, enero y marzo son los meses de mayor concentración de aves migratorias, por lo que son ideales para quienes disfrutan del avistamiento de pájaros.

Además de estas actividades, en la Sierra Nevada es posible apreciar su gran biodiversidad marina y por ello es un lugar ideal para los amantes del buceo. Allí es posible elegir 22 lugares certificados para bucear y descubrir los más coloridos peces y corales que abundan en la región.

Este destino es ideal para recorrer senderos ecológicos y conocer la fauna y la flora, así como para visitar los pueblos indígenas que cuidan y preservan este mágico destino.