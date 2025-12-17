Turismo

Cuatro encantos turísticos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar de gran belleza natural y arraigo indígena

Esta es considerada la montaña costera más alta del mundo.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
17 de diciembre de 2025, 9:38 p. m.
En la Sierra Nevada de Santa Marta hay diversidad de planes para hacer y conectar con la naturaleza.
En la Sierra Nevada de Santa Marta hay diversidad de planes para hacer y conectar con la naturaleza. Foto: Getty Images

Colombia es un territorio que destaca por su diversidad geográfica. Las montañas son uno de los rasgos más distintivos de este país, y una de las más destacadas es la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, que es considerada la montaña costera más alta del mundo.

Esto se debe a que en ella se encuentra el Pico Colón, cuya altitud alcanza los 5.775 metros sobre el nivel del mar. Precisamente por las características de su geografía, este destino ofrece varios climas y paisajes que cambian según la altitud y la ubicación del visitante.

A una hora de Santa Marta: el paradisíaco destino donde el río se mezcla con el mar en un espectáculo natural único

La Sierra Nevada es considerada un punto de encuentro entre la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas y la majestuosidad de la naturaleza. Según el portal oficial de turismo, Colombia Travel, este lugar es un verdadero paraíso para quienes buscan vivir una experiencia única y diferente.

Sierra Nevada de Santa Marta Colombia
La Sierra Nevada de Santa Marta tiene diversidad de encantos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Precisamente, debido a que es un destino tan único como diverso, son muchos los encantos turísticos con los que los viajeros encuentran. Estos con cuatro de ellos.

Turismo

Cómo llegar y qué hacer en la Isla de los Micos, un encantador destino natural en el corazón del Amazonas; ideal para aventureros

Turismo

Las tendencias que marcarán el turismo mundial en 2026: esto es lo que estarán buscando los viajeros

Turismo

El municipio del suroeste antioqueño que se consolida como un destino imperdible en Navidad este 2025

Turismo

Así puede hacer una ruta navideña si está de viaje por el Valle del Cauca; sus pueblos y alumbrados son encantadores

Turismo

Así es el pueblo donde antiguos barcos se llenan de luces en Navidad y crean un escenario mágico en el mar

Turismo

A una hora de Santa Marta: el paradisíaco destino donde el río se mezcla con el mar en un espectáculo natural único

Turismo

Bogotá se ilumina en Navidad: actividades y sitios que no se puede perder durante esta época en la ciudad

Turismo

El Meta recibe a los turistas con diversidad de planes y destinos atractivos para no perderse en esta temporada decembrina

Turismo

Así es el municipio antioqueño que tiene su propia casa en el aire, un destino para vivir una experiencia única

Turismo

Todo listo para la Feria de Cali 2025: estos son los eventos confirmados, escenarios y artistas que se podrán ver gratis

Diversidad de aves: debido a su privilegiada ubicación geográfica, la Sierra Nevada de Santa Marta es considerada el centro de endemismo más importante del mundo, de acuerdo con Colombia Travel. En este lugar se pueden encontrar hasta 635 especies de aves, por lo que una de las actividades imperdibles es pajarear por este lugar.

Así es Pueblo Bello, mágico destino enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta, que cautiva con sus paisajes y agradable clima

Biodiversidad marina: la Sierra Nevada también se caracteriza por tener una gran biodiversidad marina y por ello es un lugar ideal para los amantes del buceo. Allí es posible elegir 22 lugares certificados para bucear y descubrir los más coloridos peces y corales que abundan en la región. Sin duda, una oportunidad para no perderse.

Senderos ecológicos: en este inmenso lugar abundan los senderos para hacer caminatas de ecoturismo. Esta es una actividad ideal para conocer la fauna y la flora del parque y también para visitar los pueblos indígenas que la cuidan y preservan este encantador destino.

Ciudad Perdida es uno de los atractivos del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta.
Ciudad Perdida es uno de los atractivos del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Efraín Herrera

Ciudad Perdida: Uno de los planes que no puede faltar es conocer la Ciudad Perdida. Se trata de uno de los principales enclaves arqueológicos de Colombia. Un plan de trekking con una duración de 3 a 4 días llevará a los aventureros a conocer el legado de unos pueblos indígenas más reconocidos de la zona: Los Taironas.

¿Cómo llegar?

Para ir a este destino, lo recomendable es llegar primero a la ciudad de Santa Marta y, una vez allí, es posible tomar un transporte terrestre que lo lleva hasta el Parque Nacional en aproximadamente una hora y 40 minutos.

Aunque existen varias entradas, se dice que la más conocida es la de Zaino. Allí hay un parqueadero para estacionar el vehículo en caso de que haya rentado uno o se lleve el propio. A partir de allí ya se emprende la aventura.

Mas de Turismo

Sierra Nevada de Santa Marta

Cuatro encantos turísticos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar de gran belleza natural y arraigo indígena

Estos monos son sociales con las personas.

Cómo llegar y qué hacer en la Isla de los Micos, un encantador destino natural en el corazón del Amazonas; ideal para aventureros

Tendencias del turismo global en 2026

Las tendencias que marcarán el turismo mundial en 2026: esto es lo que estarán buscando los viajeros

Venecia, Antioquia

El municipio del suroeste antioqueño que se consolida como un destino imperdible en Navidad este 2025

Alumbrado navideño en Cali.

Así puede hacer una ruta navideña si está de viaje por el Valle del Cauca; sus pueblos y alumbrados son encantadores

Sanary-sur-Mer, Francia

Así es el pueblo donde antiguos barcos se llenan de luces en Navidad y crean un escenario mágico en el mar

Vista al mar cerca de la Sierra Nevada

A una hora de Santa Marta: el paradisíaco destino donde el río se mezcla con el mar en un espectáculo natural único

Bogotá en Navidad

Bogotá se ilumina en Navidad: actividades y sitios que no se puede perder durante esta época en la ciudad

Parque Las Malocas

El Meta recibe a los turistas con diversidad de planes y destinos atractivos para no perderse en esta temporada decembrina

Cataratas del Iguazú

Estos fueron los destinos más visitados por los colombianos en 2025, ¿estuvo en alguno?

Noticias Destacadas