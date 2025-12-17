Colombia es un territorio que destaca por su diversidad geográfica. Las montañas son uno de los rasgos más distintivos de este país, y una de las más destacadas es la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, que es considerada la montaña costera más alta del mundo.

Esto se debe a que en ella se encuentra el Pico Colón, cuya altitud alcanza los 5.775 metros sobre el nivel del mar. Precisamente por las características de su geografía, este destino ofrece varios climas y paisajes que cambian según la altitud y la ubicación del visitante.

La Sierra Nevada es considerada un punto de encuentro entre la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas y la majestuosidad de la naturaleza. Según el portal oficial de turismo, Colombia Travel, este lugar es un verdadero paraíso para quienes buscan vivir una experiencia única y diferente.

La Sierra Nevada de Santa Marta tiene diversidad de encantos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Precisamente, debido a que es un destino tan único como diverso, son muchos los encantos turísticos con los que los viajeros encuentran. Estos con cuatro de ellos.

Diversidad de aves: debido a su privilegiada ubicación geográfica, la Sierra Nevada de Santa Marta es considerada el centro de endemismo más importante del mundo, de acuerdo con Colombia Travel. En este lugar se pueden encontrar hasta 635 especies de aves, por lo que una de las actividades imperdibles es pajarear por este lugar.

Biodiversidad marina: la Sierra Nevada también se caracteriza por tener una gran biodiversidad marina y por ello es un lugar ideal para los amantes del buceo. Allí es posible elegir 22 lugares certificados para bucear y descubrir los más coloridos peces y corales que abundan en la región. Sin duda, una oportunidad para no perderse.

Senderos ecológicos: en este inmenso lugar abundan los senderos para hacer caminatas de ecoturismo. Esta es una actividad ideal para conocer la fauna y la flora del parque y también para visitar los pueblos indígenas que la cuidan y preservan este encantador destino.

Ciudad Perdida es uno de los atractivos del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Efraín Herrera

Ciudad Perdida: Uno de los planes que no puede faltar es conocer la Ciudad Perdida. Se trata de uno de los principales enclaves arqueológicos de Colombia. Un plan de trekking con una duración de 3 a 4 días llevará a los aventureros a conocer el legado de unos pueblos indígenas más reconocidos de la zona: Los Taironas.

¿Cómo llegar?

Para ir a este destino, lo recomendable es llegar primero a la ciudad de Santa Marta y, una vez allí, es posible tomar un transporte terrestre que lo lleva hasta el Parque Nacional en aproximadamente una hora y 40 minutos.

Aunque existen varias entradas, se dice que la más conocida es la de Zaino. Allí hay un parqueadero para estacionar el vehículo en caso de que haya rentado uno o se lleve el propio. A partir de allí ya se emprende la aventura.