Turismo

A una hora de Santa Marta: el paradisíaco destino donde el río se mezcla con el mar en un espectáculo natural único

Este lugar es ideal para los aventureros. Permite adentrarse en la Sierra Nevada de Santa Marta.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
17 de diciembre de 2025, 6:03 p. m.
Vista al mar cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Vista al mar cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Getty Images

Santa Marta es uno de los destinos elegidos por muchos viajeros para pasar la época de vacaciones y fin de año, pues se trata de uno de los destinos turísticos más llamativos no solo para los nacionales, sino también para quienes provienen del exterior.

Este es un mágico lugar para no perderse y por sus alrededores también hay sitios que vale la pena conocer. Muy cerca, por ejemplo, se encuentra un paradisíaco destino, un pequeño poblado conocido como Bocas de Buritaca.

Tres aventuras imperdibles en Santa Marta que pocos viajeros conocen; van más allá del Tayrona y Ciudad Perdida

Está situado a unos 50 kilómetros de Santa Marta, al noreste y ofrece una experiencia única donde el río Buritaca se encuentra con el Mar Caribe, brindando un especial espectáculo digno de admirar en medio de una gran belleza natural.

Allí los visitantes se encuentran con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una atmósfera tranquila y por ello se ha consolidado como un destino ideal para los nacionalesy extranjeros, según el portal Visit Santa Marta.

Turismo

Las tendencias que marcarán el turismo mundial en 2026: esto es lo que estarán buscando los viajeros

Turismo

El municipio del suroeste antioqueño que se consolida como un destino imperdible en Navidad este 2025

Turismo

Así puede hacer una ruta navideña si está de viaje por el Valle del Cauca; sus pueblos y alumbrados son encantadores

Turismo

Así es el pueblo donde antiguos barcos se llenan de luces en Navidad y crean un escenario mágico en el mar

Turismo

Bogotá se ilumina en Navidad: actividades y sitios que no se puede perder durante esta época en la ciudad

Turismo

El Meta recibe a los turistas con diversidad de planes y destinos atractivos para no perderse en esta temporada decembrina

Turismo

Estos fueron los destinos más visitados por los colombianos en 2025, ¿estuvo en alguno?

Turismo

Así es el municipio antioqueño que tiene su propia casa en el aire, un destino para vivir una experiencia única

Turismo

Todo listo para la Feria de Cali 2025: estos son los eventos confirmados, escenarios y artistas que se podrán ver gratis

Turismo

El pueblo vallecaucano dibujado entre montañas y lindos paisajes, perfecto para el ecoturismo y para degustar un delicioso café

Sierra Nevada de Santa Marta Colombia
Desde Buritaca los viajeros tienen la posibilidad de adentrarse en la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es ideal para los aventureros y amantes de la naturaleza. Por ejemplo, allí se puede realizar tubing, práctica que consiste en subir la montaña caminando, para descenderla por el río hasta llegar al mar, según indica el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Precisa que el recorrido se inicia en el centro de la vereda Buritaca, desde donde se emprende la caminata por un sendero ecológico de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta un punto alto en el que se llega al río y desde allí se da inicio al descenso, en cuyo trayecto es posible disfrutar de la espesa y verde vegetación de montaña y de lugares con lindas panorámicas.

La playa de Santa Marta que enamora con su arena blanca y aguas cristalinas, ideal para hacer snorkel y otros planes en el mar

Otras actividades imperdibles

La fusión del río Buritaca con el mar Caribe les permite a los visitantes disfrutar de lo mejor de ambos mundos, así que pueden relajar en las playas, tomar el sol y nadar en las aguas cristalinas del Caribe, o bien, dar un paseo en las aguas dulces y más frescas del río. Este contraste es una de las características más destacadas del lugar.

Sierra nevada de Santa Marta.
Desde Buritaca se puede conocer pueblos indígenas que habitan en la zona desde hace siglos. Foto: Getty Images

Dado que Bocas de Buritaca está situado en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde allí es posible organizar caminatas o excursiones que permiten adentrarse en la selva y disfrutar de esos encantos naturales que hacen único el lugar.

Quien visita este lugar también puede acercarse a comunidades indígenas. Los Koguis, descendientes de la civilización Tayrona, por ejemplo, abren sus puertas a los visitantes para compartir su cosmovisión, historia y tradiciones.

Así, este mágico lugar brinda la oportunidad para combinar naturaleza con aprendizaje cultural y vivir momentos únicos en medio de una tranquilidad única.

Mas de Turismo

Tendencias del turismo global en 2026

Las tendencias que marcarán el turismo mundial en 2026: esto es lo que estarán buscando los viajeros

Venecia, Antioquia

El municipio del suroeste antioqueño que se consolida como un destino imperdible en Navidad este 2025

Alumbrado navideño en Cali.

Así puede hacer una ruta navideña si está de viaje por el Valle del Cauca; sus pueblos y alumbrados son encantadores

Sanary-sur-Mer, Francia

Así es el pueblo donde antiguos barcos se llenan de luces en Navidad y crean un escenario mágico en el mar

Vista al mar cerca de la Sierra Nevada

A una hora de Santa Marta: el paradisíaco destino donde el río se mezcla con el mar en un espectáculo natural único

Bogotá en Navidad

Bogotá se ilumina en Navidad: actividades y sitios que no se puede perder durante esta época en la ciudad

Parque Las Malocas

El Meta recibe a los turistas con diversidad de planes y destinos atractivos para no perderse en esta temporada decembrina

Cataratas del Iguazú

Estos fueron los destinos más visitados por los colombianos en 2025, ¿estuvo en alguno?

Abejorral (Antioquia)

Así es el municipio antioqueño que tiene su propia casa en el aire, un destino para vivir una experiencia única

Bogotá, Colombia

Visita a Monserrate por $10.500 en funicular o teleférico: estas son las personas que pueden aplicar a esta tarifa especial

Noticias Destacadas