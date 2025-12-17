A una hora de Santa Marta: el paradisíaco destino donde el río se mezcla con el mar en un espectáculo natural único

Santa Marta es uno de los destinos elegidos por muchos viajeros para pasar la época de vacaciones y fin de año, pues se trata de uno de los destinos turísticos más llamativos no solo para los nacionales, sino también para quienes provienen del exterior.

Este es un mágico lugar para no perderse y por sus alrededores también hay sitios que vale la pena conocer. Muy cerca, por ejemplo, se encuentra un paradisíaco destino, un pequeño poblado conocido como Bocas de Buritaca.

Tres aventuras imperdibles en Santa Marta que pocos viajeros conocen; van más allá del Tayrona y Ciudad Perdida

Está situado a unos 50 kilómetros de Santa Marta, al noreste y ofrece una experiencia única donde el río Buritaca se encuentra con el Mar Caribe, brindando un especial espectáculo digno de admirar en medio de una gran belleza natural.

Allí los visitantes se encuentran con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una atmósfera tranquila y por ello se ha consolidado como un destino ideal para los nacionalesy extranjeros, según el portal Visit Santa Marta.

Desde Buritaca los viajeros tienen la posibilidad de adentrarse en la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es ideal para los aventureros y amantes de la naturaleza. Por ejemplo, allí se puede realizar tubing, práctica que consiste en subir la montaña caminando, para descenderla por el río hasta llegar al mar, según indica el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Precisa que el recorrido se inicia en el centro de la vereda Buritaca, desde donde se emprende la caminata por un sendero ecológico de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta un punto alto en el que se llega al río y desde allí se da inicio al descenso, en cuyo trayecto es posible disfrutar de la espesa y verde vegetación de montaña y de lugares con lindas panorámicas.

La playa de Santa Marta que enamora con su arena blanca y aguas cristalinas, ideal para hacer snorkel y otros planes en el mar

Otras actividades imperdibles

La fusión del río Buritaca con el mar Caribe les permite a los visitantes disfrutar de lo mejor de ambos mundos, así que pueden relajar en las playas, tomar el sol y nadar en las aguas cristalinas del Caribe, o bien, dar un paseo en las aguas dulces y más frescas del río. Este contraste es una de las características más destacadas del lugar.

Desde Buritaca se puede conocer pueblos indígenas que habitan en la zona desde hace siglos. Foto: Getty Images

Dado que Bocas de Buritaca está situado en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde allí es posible organizar caminatas o excursiones que permiten adentrarse en la selva y disfrutar de esos encantos naturales que hacen único el lugar.

Quien visita este lugar también puede acercarse a comunidades indígenas. Los Koguis, descendientes de la civilización Tayrona, por ejemplo, abren sus puertas a los visitantes para compartir su cosmovisión, historia y tradiciones.

Así, este mágico lugar brinda la oportunidad para combinar naturaleza con aprendizaje cultural y vivir momentos únicos en medio de una tranquilidad única.