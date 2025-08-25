El nuevo atractivo turístico en Santa Marta para observar fascinantes atardeceres

Actualmente, las redes sociales se han convertido en una de las mejores ventanas para promocionar nuevos destinos, planes turísticos y atractivos para compartir en familia, con amigos, en pareja e incluso solos.

Por eso, en los últimos meses, se ha vuelto viral un llamativo punto de interés en Santa Marta que nació entre las montañas y ofrece la oportunidad de desconectarse y disfrutar de hermosos atardeceres: el mirador Ziruma.

Este atractivo turístico, donde se puede apreciar una hermosa vista de la ciudad desde las alturas, abrió hace poco sus puertas y está cautivando a los turistas con sus fascinantes vistas desde el cerro Ziruma, un lugar que ofrece una de las mejores panorámicas de la bahía de Santa Marta y de las playas de El Rodadero, según informa el portal oficial de turismo Colombia Travel.

De esta majestuosa elevación montañosa se destaca la exuberante vegetación que la rodea, propia del ecosistema de bosque tropical seco, y ahora este mirador, construido con madera y cuyas barandas se adaptan de manera armoniosa con la curva del cerro.

Desde allí, el sol pinta el cielo con colores mágicos, haciendo de cada atardecer una verdadera obra de arte, perfecta para apreciar sin prisa o tomar las mejores fotografías de Santa Marta desde las alturas.

Para llegar a la cima del mirador de Ziruma, según han registrado varios visitantes del lugar a través de las redes sociales, hay un sendero peatonal señalizado e ideal para quienes aman los nuevos retos y las aventuras.

Durante la caminata, los visitantes encuentran varios tramos, algunos más suaves que otros, los cuales los sumergen de una forma especial entre la vegetación costera del lugar, haciendo de esta experiencia un recuerdo excepcional.

Quienes han tenido la oportunidad de explorar este lugar, afirman que es perfecto para encontrarse con uno mismo, descansar de las rutinas, compartir con amigos, en familia o simplemente para quienes buscan espacios relajantes entre la naturaleza, con hermosas vistas que ofrezcan una perspectiva diferente de la ciudad.

Con el propósito de complementar esta experiencia, en el mirador Ziruma hay una terraza-bar justo al bajar, donde es posible degustar un café u otra bebida y ver los hermosos atardeceres de la ciudad en un espacio donde parece que el tiempo se detuviera.

Lo que debe saber para visitar el mirador Ziruma

Desde la cuenta de Instagram de este atractivo turístico, explican que sus horarios de atención son de martes a jueves, de 5:00 p. m. a 10:00 p. m.

Aunque los días lunes suele estar cerrado. Cuando es festivo, el lugar sí funciona con normalidad en su horario habitual.

El sendero para llegar a la cima es de aproximadamente 1,6 kilómetros y cuenta con ocho estaciones (como La Colirroja o El Cangrejo), lo que lo ha posicionado como una ruta predilecta para caminantes y deportistas.