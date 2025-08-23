Suscribirse

Turismo

El bello pueblo que enamora en el Meta: es un paraíso natural que exhibe uno de los ríos más lindos del mundo

Este destino es ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza.

Redacción Turismo
23 de agosto de 2025, 10:20 a. m.
Serranía de La Macarena, en el departamento del Meta. | Foto: Guillermo Torres

El departamento del Meta es considerado un verdadero tesoro natural y cultural, gracias a su geografía y su rica biodiversidad, que permiten tener experiencias únicas haciendo senderismo, avistamiento de aves y admirando sus verdes paisajes que parecen infinitos.

Esta región también se distingue por su cultura llanera, que se expresa en la música, la gastronomía y las tradiciones. La vida del llanero y su vínculo ancestral con los caballos, los cantos de vaquería y el joropo, hacen de esta tierra un encantador destino del que hay mucho que aprender.

El Meta alberga 29 municipios y en cada uno de ellos, los viajeros pueden deleitarse con sus encantos. Una de esas alternativas es La Macarena, que hace parte del programa ‘pueblos que enamoran’, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Caño Cristales
Caño Cristales es uno de los bienes naturales más preciados, no solo de La Macarena sino del país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta iniciativa tiene como fin visibilizar los destinos que poseen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

La Macarena es entonces uno de esos lugares con encantos especiales que vale la pena disfrutar. Es un destino que es reconocido por presumir una de las maravillas más lindas del mundo. Se trata de Caño Cristales, conocido como uno de los ríos más hermosos del planeta, debido a su variedad de colores con tonos rojos, verdes, azules, amarillos y negros.

Contexto: Tres pueblos pocos conocidos y mágicos que puede visitar en el Meta

La variedad de sus cinco colores se debe a la Macarenia clavigera, una planta acuática endémica, que al contacto con los rayos del sol brinda ese mágico y bello espectáculo natural que vale la pena apreciar y disfrutar en algún momento de la vida.

Se trata de uno de los tesoros naturales más importantes de Colombia, que se puede visitar en cualquier época del año, aunque la recomendación es hacerlo preferiblemente durante el segundo semestre, cuando el cauce del río crece y las plantas acuáticas están en su máximo esplendor.

Río Caño Cristales, La Macarena (Meta)
Río Caño Cristales, La Macarena (Meta) | Foto: Gobernación del Meta

Esta maravilla se encuentra en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, que se caracteriza por tener una gran biodiversidad. Datos del portal oficial de turismo Colombia Travel indican que allí habitan unas 420 especies de aves, 10 de anfibios, 43 de reptiles y ocho de primates.

Otros planes para hacer en La Macarena

Quienes toman la decisión de llegar hasta La Macarena, además de visitar Caño Cristales y disfrutar de la Serranía, pueden hacer otros planes que complementan su visita.

Uno de ellos es ir al Jardín Botánico, situado en la vereda La Esperanza, en donde predomina el ecosistema amazónico. Es un lugar destinado a la protección y conservación de la flora y fauna, así como a la investigación y a la educación ambiental. En este sitio es posible realizar avistamiento de aves.

Contexto: Así es el pueblo conocido como ‘el ombligo de Colombia’, destino ideal para explorar los impresionantes paisajes de los Llanos

Visitar el Río Guayabero es otra opción, pues comunica a los sitios naturales que se encuentran cerca del casco urbano de este municipio. Al recorrerlo se puede llegar al Raudal de Angosturas, un estrecho que se forma entre rocas antiguas y lisas con grabados que cuentan la historia de los primeros habitantes del Parque Nacional Natural Tinigua.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gobierno de EE. UU. embargará viviendas de las personas que no estén al día con este importante trámite

2. ¿Amante de los carros? Este es el plan que puede hacer en Bogotá el sábado 23 de agosto

3. Yerry Mina hizo dura revelación sobre su paso por Barcelona: “No me dirigió la palabra durante siete meses”

4. La carta de la izquierda: Iván Cepeda sacude la consulta del Pacto Histórico y sería la figura del petrismo en el 2026. Esto es lo que viene ahora

5. La campaña de Gustavo Petro habría violado los topes electorales y sería sancionada por el CNE: SEMANA anticipa detalles de la ponencia definitiva

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoMetaTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.