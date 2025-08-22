Colombia es un país en el que las playas abundan, lo cual es ideal para quienes eligen estos espacios para pasar unos días de descanso, de diversión y de desconexión en medio de la agradable brisa del mar.

Santa Marta se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para este tipo de actividades y muy cerca de esta capital hay una buena oferta de playas que vale la pena conocer y a las que no se debe ir en lancha para disfrutar de sus encantos. Estas son tres a las que es posible llegar por tierra y sin mayores complicaciones.

Playa Grande en Taganga

Muy cerca de Santa Marta se encuentra Taganga, un pequeño pueblo de pescadores que es ideal para relajarse, disfrutar de la brisa, el sol y el mar. Es un encantador destino en el que es posible ver el atardecer, bucear o dar un paseo en velero por la bahía.

Playa Grande es uno de los destinos para visitar cerca de Santa Marta. | Foto: Getty Images

Al llegar al pueblo, se encuentra el malecón turístico, y al final de este comienza el sendero que lleva a Playa Grande en solo 20 minutos de caminata. Este recorrido es de dificultad media y se realiza cruzando colinas, mientras se aprecian hermosas vistas del mar.

Hasta Taganga se puede ir en vehículo particular o en transporte público que ofrece varias rutas de bus desde la ciudad o también es viable tomar un taxi.

Playa Cabo Tortuga

Este mágico destino está ubicado al sur de Santa Marta. Según el portal Visit Santa Marta, su principal atractivo es su belleza natural, que destaca por sus aguas tranquilas y por ser una de las playas a las que se puede llegar con mayor facilidad.

Una de sus características es que la arena está libre de piedras y el agua es clara y limpia, lo que invita a disfrutar en medio de sus tranquilas olas, ideales para toda la familia. La vegetación cercana proporciona sombra y un ambiente relajado, pues no es una playa muy concurrida.

Para llegar hasta allí se puede ir en bus o en carro particular. La distancia desde el Centro Histórico de Santa Marta es de unos 10 kilómetros.

Playa Cabo Tortuga en Santa Marta, una opción de fácil acceso, económica y perfecta para disfrutar de un ambiente tranquilo. | Foto: Cortesía - Tripadvisor

Pozos Colorados

Este lugar es conocido por sus playas tranquilas y sus aguas cristalinas. Está ubicado a solo unos minutos de Santa Marta y se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan relajarse en un entorno tranquilo, lejos del bullicio de las playas más concurridas, precisa Colombia Travel.

Este es un sitio que llama la atención por el color azul turquesa del mar, lo que facilita el desarrollo de actividades como el snorkel y el buceo. Los visitantes suelen maravillarse con la diversidad de vida marina que se puede observar a pocos metros de la orilla y sumergirse en un mundo submarino lleno de corales, peces tropicales y otras especies marinas