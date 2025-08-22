Suscribirse

Turismo

Tres playas cerca de Santa Marta a las que se puede llegar en carro; estos son sus atractivos

Son destinos para disfrutar de diversas actividades.

Redacción Turismo
22 de agosto de 2025, 3:35 p. m.
Taganga, Santa Marta, Colombia.
Taganga es uno de los destinos con playa a los que se puede llegar en carro desde Santa Marta | Foto: Getty Images

Colombia es un país en el que las playas abundan, lo cual es ideal para quienes eligen estos espacios para pasar unos días de descanso, de diversión y de desconexión en medio de la agradable brisa del mar.

Santa Marta se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para este tipo de actividades y muy cerca de esta capital hay una buena oferta de playas que vale la pena conocer y a las que no se debe ir en lancha para disfrutar de sus encantos. Estas son tres a las que es posible llegar por tierra y sin mayores complicaciones.

Contexto: La paradisíaca bahía para vivir una experiencia única a pocos minutos de Santa Marta, ideal para el buceo y el snorkel

Playa Grande en Taganga

Muy cerca de Santa Marta se encuentra Taganga, un pequeño pueblo de pescadores que es ideal para relajarse, disfrutar de la brisa, el sol y el mar. Es un encantador destino en el que es posible ver el atardecer, bucear o dar un paseo en velero por la bahía.

Playa Grande, in Taganga, Santa Marta, Colombia
Playa Grande es uno de los destinos para visitar cerca de Santa Marta. | Foto: Getty Images

Al llegar al pueblo, se encuentra el malecón turístico, y al final de este comienza el sendero que lleva a Playa Grande en solo 20 minutos de caminata. Este recorrido es de dificultad media y se realiza cruzando colinas, mientras se aprecian hermosas vistas del mar.

Hasta Taganga se puede ir en vehículo particular o en transporte público que ofrece varias rutas de bus desde la ciudad o también es viable tomar un taxi.

Contexto: Tres playas tranquilas para visitar cerca de Santa Marta: paradisíacos destinos de aguas cristalinas y bellos paisajes

Playa Cabo Tortuga

Este mágico destino está ubicado al sur de Santa Marta. Según el portal Visit Santa Marta, su principal atractivo es su belleza natural, que destaca por sus aguas tranquilas y por ser una de las playas a las que se puede llegar con mayor facilidad.

Una de sus características es que la arena está libre de piedras y el agua es clara y limpia, lo que invita a disfrutar en medio de sus tranquilas olas, ideales para toda la familia. La vegetación cercana proporciona sombra y un ambiente relajado, pues no es una playa muy concurrida.

Para llegar hasta allí se puede ir en bus o en carro particular. La distancia desde el Centro Histórico de Santa Marta es de unos 10 kilómetros.

Playa Cabo Tortuga, Santa Marta
Playa Cabo Tortuga en Santa Marta, una opción de fácil acceso, económica y perfecta para disfrutar de un ambiente tranquilo. | Foto: Cortesía - Tripadvisor

Pozos Colorados

Este lugar es conocido por sus playas tranquilas y sus aguas cristalinas. Está ubicado a solo unos minutos de Santa Marta y se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan relajarse en un entorno tranquilo, lejos del bullicio de las playas más concurridas, precisa Colombia Travel.

Este es un sitio que llama la atención por el color azul turquesa del mar, lo que facilita el desarrollo de actividades como el snorkel y el buceo. Los visitantes suelen maravillarse con la diversidad de vida marina que se puede observar a pocos metros de la orilla y sumergirse en un mundo submarino lleno de corales, peces tropicales y otras especies marinas

Para llegar hasta allí es muy fácil. Solo se tiene que tomar un taxi o utilizar el bus de transporte público, aunque también hay otros servicios personalizados que llevan hasta este mágico lugar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la respuesta del Ministerio de Defensa a la Gobernación de Antioquia tras crisis de orden público en Amalfi

2. Primera cabeza que rodaría en Nacional tras fracaso de Libertadores: no estaba en los planes

3. Trump da nuevos detalles de cumbre Zelenski-Putin: es como mezclar “aceite y vinagre”

4. Esmeralderos salen al paso a señalamientos que los relacionan con el asesinato de Miguel Uribe Turbay

5. “Marca el inicio de un proceso transformador”: gobernador de Arauca, Renson Martínez, sobre apertura de la UIS en Saravena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoPlayas de ColombiaSanta Marta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.