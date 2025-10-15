La playa de Santa Marta que enamora con su arena blanca y aguas cristalinas, ideal para hacer snorkel y otros planes en el mar

Por su combinación única de belleza natural, historia, cultura y aventura, además de su proximidad a lugares emblemáticos como el Parque Tayrona y la Sierra Nevada, Santa Marta continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos de Colombia que más atrae a turistas tanto locales como extranjeros cada año.

Quienes son apasionados por realizar actividades en el mar, pueden encontrar en esta ciudad, también conocida como “La Perla de América”, varias joyas naturales que enamoran con su arena blanca y aguas cristalinas. Una de ellas es la playa Bahía Concha, aún presentada por algunos guías turísticos como parte de los tantos encantos que esconde el Parque Nacional Natural Tayrona.

Sin embargo, desde la página web de este atractivo turístico que ofrece una experiencia de ensueño, señalan que esta bahía ya no es considerada parte del mismo. Aún así, es un sitio que logra captar la atención de los viajeros, recibiendo anualmente una gran cantidad de visitantes.

Bahía Concha, ubicada a pocos kilómetros de Santa Marta, se caracteriza por estar rodeada de imponentes montañas que enmarcan un paisaje de gran belleza. Al llegar, hacia el costado derecho, la desembocadura de un pequeño riachuelo se une al mar, añadiendo un toque natural y encantador que completa de manera perfecta la vista panorámica del lugar.

Paisaje de Bahía Concha en Santa Marta | Foto: Captura de pantalla YouTube / VIAJANDO ANDO

Todo esto hace que no solo sea una de las playas paradisíacas imperdibles en Santa Marta, sino también un valioso entorno natural protegido que resguarda diversos ecosistemas, entre ellos manglares y arrecifes de coral, los cuales pueden explorarse mediante prácticas de turismo sostenible y responsable, garantizando así la conservación de su riqueza ambiental.

¿Cómo llegar a Bahía Concha desde Santa Marta?

De acuerdo con la plataforma Visit Santa Marta, Bahía Concha es la playa del Parque Tayrona más accesible y cercana al área urbana, un aspecto que la convierte en la opción ideal para quienes desean disfrutar de un entorno natural sin alejarse demasiado de la ciudad.

Para visitarla hay varias opciones, entre ellas por medio de un paseo en velero que permite navegar por las aguas del Caribe colombiano, disfrutar de paisajes espectaculares y dejarse llevar por el suave vaivén de las olas en un trayecto que dura aproximadamente una hora. Este tipo de aventura se puede encontrar en plataformas como Civitatis, incluyendo otros servicios como guía turístico, almuerzo en la playa, snacks y equipo de snorkel que buscan hacer de esta experiencia un recuerdo inolvidable.

Si la idea es viajar por tierra, el recorrido desde el centro de Santa Marta hasta Bahía Concha puede tomar alrededor de 45 minutos. La ruta inicia siguiendo la Avenida del Libertador en dirección al barrio Bastidas, para luego tomar la Calle 9 y girar a la derecha. Posteriormente, se debe continuar por esta vía hasta llegar a la entrada de Bahía Concha. No obstante, es importante tener en cuenta que el último tramo del camino es una carretera destapada, por lo que desde la entrada hasta la playa hay una caminata que dura unos 15 minutos.

Por otro lado, la misma fuente indica que Bahía Concha también es accesible a través de mototaxi, considerada opción rápida, económica e ideal cuando se viaja solo o en pareja. La lancha es otro medio de transporte que está entre los más comunes y recomendados para grupos pequeños.