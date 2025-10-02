El destino natural para disfrutar de cascadas y hacer avistamiento de aves, a menos de una hora de Santa Marta

Santa Marta es uno de los destinos que con mucha frecuencia los viajeros escogen para pasar unos días de vacaciones. Esta ciudad llama la atención por su historia, sus imponentes construcciones y por la diversidad de playas ideales para los amantes de la brisa y el mar.

Además de su belleza natural, esta capital tiene un rico patrimonio colonial y es un buen sitio para explorar la vibrante cultura costeña del Caribe colombiano. En sus alrededores también hay planes para desarrollar y que se ajustan a las necesidades de quienes disfrutan de la naturaleza.

Uno de ellos es Minca, que está ubicada a menos de una hora de Santa Marta. Se trata de un espacio ubicado en medio de las estribaciones de la Sierra Nevada, un destino ideal para hacer senderismo, avistamiento de aves y para perderse en medio del ambiente tranquilo de la naturaleza.

Es un pequeño corregimiento en donde, según el portal oficial de turismo Colombia Travel, es posible visitar el Museo del Cacao, donde también está la única fábrica artesanal de chocolate de la zona y en la que es posible apreciar y disfrutar de productos cultivados orgánicamente por cuatro etnias indígenas que habitan en esta zona del país.

MInca se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. | Foto: Getty Images

Sin duda, para quienes disfrutan de la aventura y planes diferentes este es un espacio para no perderse y que vale la pena conocer si se está de visita en la capital de Magdalena.

Diversidad de encantos

Es un territorio en donde hay una buena oferta de atractivos. Las Cascadas de Marinka es uno de ellos. Se trata de un balneario con dos piscinas naturales a donde los turistas pueden ir realizando una caminata, mientras aprecian la flora y fauna del lugar.

Uno de los planes imperdibles, además de bañarse, es acostarse en las hamacas que se encuentran suspendidas entre los árboles y dejarse contagiar por la tranquilidad de la naturaleza. Esta es una de las mejores formas de desconectarse de la rutina y alejarse del estrés del día a día.

Un lugar más para visitar es el Pozo Azul, a donde también se llega haciendo senderismo. Este es un espacio en el que destacan sus cascadas, que está ubicado a menos de 5 kilómetros del pueblo. También es posible ir en vehículo, una decisión que dependerá de los gustos del viajero.

Minca es considerado uno de los lugares más acogedores cerca de Santa Marta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Colombia Travel, este lugar fue llamado así por la refracción del espectro solar, un fenómeno que genera rayos de luz de distintas tonalidades de azul, que atraviesan las ramas de los árboles y se ven reflejados en las cascadas.

Para quienes aman ‘pajarear’, Minca es el destino ideal. En medio de los bosques que lo rodean es posible observar al menos 300 especies de aves, entre las que se encuentran: tucanes, guacamayos, colibríes y gorriones.