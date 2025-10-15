Tres aventuras imperdibles en Santa Marta que pocos viajeros conocen; van más allá del Tayrona y Ciudad Perdida

Aunque Santa Marta es una ciudad conocida principalmente por sus playas paradisiacas, clima cálido y hermosos paisajes, este destino colombiano que capta la atención de miles de viajeros nacionales y extranjeros cada año tiene mucho más que ofrecer.

Más allá del popular Parque Tayrona o la Ciudad Perdida, la también conocida como “La Perla de América” alberga joyas naturales menos conocidas que ofrecen aventuras autenticas, naturaleza virgen y una conexión profunda con la cultura local.

Por eso, si busca disfrutar su viaje a Santa Marta de una manera distinta y menos popular, pero igual de interesante, a continuación encontrará tres opciones de aventuras imperdibles que pocos viajeros conocen y que van más allá de sus frecuentados sitios turísticos.

1. Las Cascadas de Marinka

Estas cascadas se encuentran situadas en Minca, un curioso pueblito ubicado en la Sierra Nevada. En redes sociales, varios viajeros han compartido su experiencia en este lugar de ensueño, que representa un escape perfecto del calor tropical en un entorno de gran belleza natural.

Así que si la idea es disfrutar de un día refrescante rodeado de naturaleza, donde el sonido del agua y un ambiente acogedor, se recomienda incluir la visita este sitio en el itinerario.

¿Cómo llegar?

Desde el parque principal de Minca, se debe seguir por la carretera hasta pasar por Caficosta y luego por la cancha del pueblo. Desde este punto, se debe tomar el camino recto, no hay que girar a ningún lado.

Durante el recorrido se pasa por varias fincas, también por el hostal Rincón de la Sierra y un restaurante. Se puede llegar en moto, mototaxi o camioneta en caso de ir en grupo.

2. Reserva Arqueológica Taironaka

En este lugar la historia y la aventura se fusionan, brindando la oportunidad de hacer tubing por el río Don Diego, según explica el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Después de explorar las antiguas terrazas y senderos indígenas del lugar, es posible realizar esta actividad que consiste en dejarse llevar por la corriente, mientras se contempla el espectacular paisaje de este atractivo.

3. Paseos en catamarán

Una forma diferente de explorar las playas de Santa Marta es a bordo de un catamarán, una embarcación de vela con una historia fascinante que combina confort, lujo y exclusividad.

Desde el mar, la panorámica de la costa caribeña resulta sencillamente impresionante. Por eso, este tipo de recorrido permite disfrutar una perspectiva única de la ciudad y sus alrededores, convirtiéndose en un plan ideal para quienes desean mezclar relajación, naturaleza y aventura en un solo viaje.