¿Cómo reducir el peso del equipaje de forma práctica e inteligente? Tres trucos efectivos para llevar siempre una maleta liviana

Evite que el peso del equipaje se convierta en una preocupación al viajar con algunos trucos simples. pero infalibles para lograr preparar una maleta ligera.

Redacción Turismo
15 de octubre de 2025, 6:36 p. m.
Equipaje
Reducir el peso del equipaje de forma práctica e inteligente se logra con una planificación cuidadosa y estrategias para optimizar cada artículo que se empaca. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para la mayoría de personas, viajar ligero es todo un reto cuando se trata de tomar un vuelo de avión. De hecho, muchos viajeros suelen caer en el error del sobrepeso, pasando por alto las restricciones de la aerolínea y enfrentándose luego a ese gasto adicional que casi siempre se quiere evitar.

Por eso, con el propósito de evitar este problema, el primer consejo que comparten los viajeros más frecuentes es ser consciente de que no es posible llevarse todo el armario ni ropa para cada ocasión o llenar la maleta con un sin fin de cosas “por si acaso”.

Contexto: JetSmart amplía sus rutas y anuncia nuevas promociones para vuelos nacionales e internacionales

En este contexto, a continuación se presentan tres trucos efectivos para reducir el peso del equipaje de forma práctica e inteligente:

1. Elegir una maleta ligera

Aunque normalmente las maletas de tela solían ser las más ligeras, actualmente existen maletas rígidas que también se acercan al peso ideal según el modelo elegido, explica el portal Numada.

A esto se suma una selección inteligente de lo que se lleva en el equipaje, donde la regla de oro es priorizar versatilidad sobre cantidad. Es decir, en lugar de llevar múltiples prendas “por si acaso”, es más conveniente armar un guardado cápsula con prendas que combinan entre sí y funcionan para distintos escenarios.

De hecho, algunas recomendaciones apuntan a limitar la ropa a no más de una semana de uso, lavando sobre la marcha si es necesario, en lugar de cargar días extras sin uso.

Equipaje
Turista usando una báscula digital para pesar su equipaje en casa y evitar el sobrepeso en el aeropuerto. | Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Hacer una lista de imprescindibles

Para que el viaje sea mucho más cómodo y menos estresante, se aconseja planificar con anticipación antes de comenzar a empacar. De esta manera, es posible escoger las prendas o elementos necesarios dependiendo el clima y las actividades que se planean realizar.

Con esta práctica es posible determinar qué prendas o artículos son realmente indispensables, tratando de reducir esos elementos que lo único que hacen es quitar espacio.

3. Empacar con estrategia

Una técnica efectiva es comprimir y organizar adecuadamente lo que ya se llevará, acudiendo a acciones como enrollar la ropa, usar cubos de empaque o rellenar espacios vacíos con objetos pequeños, incluyendo el interior de los zapatos.

Contexto: El municipio tolimense que en el pasado tuvo nombre de un departamento cafetero, un destino para visitar a una hora de Ibagué

Al aplicar estos tres tips, seguramente viajar ligero dejará de ser un reto, para convertirse en un hábito fácil de cumplir sin importar el destino o tiempo que tome una nueva aventura.

Recuerde que es clave verificar el peso real del equipaje antes del viaje usando una báscula portátil, de esta manera es posible hacer ajustes finales a tiempo para evitar sorpresas en el aeropuerto.

