El sencillo método para empacar ropa para 15 días en un equipaje de mano; es muy fácil de poner en práctica

A la hora de emprender un viaje, uno de los grandes dilemas se centra en el alistamiento de la maleta que se llevará y que debe ajustarse a los días que se estará fuera de casa, así como a las condiciones climáticas y a la agenda que se tiene prevista.

Este es un aspecto clave, pues la idea es que no falte nada, pero que se pueda ir ligero de equipaje sin incluir demasiadas prendas y accesorios que es posible que no se utilicen.

Llevar solo lo esencial y organizarlo de manera inteligente facilita el acceso rápido a artículos importantes como documentos, dispositivos electrónicos, medicamentos o una muda de ropa, especialmente en vuelos largos o con escalas.

Empacar bien la maleta es clave para ahorrar espacio. | Foto: Getty Images

Un equipaje de mano bien empacado evita tener que llevar equipaje de bodega que puede causar costos adicionales y, además, no resulta muy práctico. Utilizar organizadores, bolsas transparentes para líquidos y priorizar artículos versátiles ayuda a maximizar el espacio y cumplir con las normas establecidas en los aeropuertos y las aerolíneas.

Así las cosas, hay técnicas que son aliadas a la hora de empacar de una forma eficiente el equipaje de mano, el cual si se hace de manera adecuada puede funcionar perfectamente para dos semanas. Esto es lo que se puede hacer.

Uno de los primeros temas a tener en cuenta es usar para el vuelo un atuendo en tonos neutros y combinados, en el que se incluyan los artículos más voluminosos, incluidos zapatos, abrigos o chaquetas. Esto ahorra espacio en la maleta y, además, puede ayudar en caso de que se requiera abrigo cuando se hacen conexiones, pues normalmente en los aeropuertos hace frío.

Prendas de color neutro

Los tonos neutros, blanco o negro son la mejor alternativa para ahorrar espacio en el momento de empacar la maleta. Se dice que las piezas blancas ayudan a iluminar la piel a la vez que combinan fácilmente con los demás atuendos.

La forma como se empaquen los zapatos en la maleta ayuda a ahorrar espacio y evitar que esta pese más. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Aquí es importante tener el conjunto que se llevará en el avión sincronizado con el plan de colores, ya que esa ropa forma parte del armario durante el viaje. Todo debe funcionar para múltiples atuendos, de día y de noche. Una de las recomendaciones es empacar un total de 12 artículos que funcionen para el destino, las actividades, el clima y las preferencias de estilo.

También es importante usar métodos de compresión. Esta es la mejor manera de mantenerse organizado y hacer que cada centímetro del equipaje de mano cuente. Los cubos de compresión se expanden a medida que se llenan y luego condensan la ropa con cremalleras diseñadas para presionar las cosas a medida que se expulsa el exceso de aire. Esta es una buena alternativa para ahorrar espacio en la maleta.