JetSmart amplía sus rutas y anuncia nuevas promociones para vuelos nacionales e internacionales

Terminar el año con un buen viaje siempre es una excelente idea. Por eso, durante los últimos tres meses de 2025, aumenta el número de viajeros colombianos que buscan las mejores ofertas para poder disfrutar unos días de descanso en familia sin gastar demasiado dinero.

Pensando en esto, la aerolínea de ultra bajo costo JetSmart anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas directas que conectarán a Bogotá con las ciudades de Montería y Barranquilla, ampliando así su red doméstica y su presencia en el mercado nacional.

Por otro lado, también confirmó una nueva edición de Smart Sale con tarifas desde $67.000 por trayecto, con impuestos y tasas incluidos, con descuentos de hasta 61% para conectar a los más de 19 rutas nacionales y 6 Internacionales.

De Bogotá a Montería o Barranquilla

Sobre las rutas que conectarán directamente a Bogotá con las ciudades de Montería y Barranquilla, la aerolínea detalló que se ofrecerán entre ambos 21 vuelos semanales y un total de 3.906 sillas por trayecto.

Los usuarios podrán acceder a estas rutas con tarifas desde $90.000 COP, con impuestos y tasas incluidas desde el 14 de octubre, para volar desde Bogotá a Barranquilla a partir del 3 de febrero de 2026 y desde Bogotá a Montería desde el 3 de marzo del mismo año.

De esta manera, JetSmart reafirma su apuesta por ofrecer vuelos seguros, eficientes y accesibles, respaldado por la flota aviones más joven de la región integrada por los Airbus A320neo. A su vez, la aerolínea dispondrá de 2604 sillas semanales por trayecto en la ruta Bogotá–Barranquilla y 1302 sillas semanales en la ruta Bogotá–Montería por trayecto, sumadas a la operación vigente desde Medellín hacia ambas ciudades, para ampliar las alternativas de viaje al Caribe colombiano.

Con la inauguración de estas dos nuevas rutas, la aerolínea alcanza un total de 19 trayectos domésticos que conectan 10 destinos nacionales, además de 6 rutas internacionales. Entre estas últimas sobresale el reciente lanzamiento de los vuelos desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, en República Dominicana.

“Con la operación desde Bogotá hacia Montería y Barranquilla buscamos que más colombianos puedan acceder de forma sencilla y asequible al Caribe Colombiano“, afirmó Mario García, Country Manager de JetSmart en Colombia.

Vuelos baratos

Por otro lado, en cuanto a su campaña Smart Sale, la aerolínea presenta una promoción especial que busca acercar a más personas a sus destinos soñados con tarifas exclusivas por tiempo limitado. La venta estará disponible para vuelos internacionales desde el 13 hasta el 20 de octubre a las 10:00 a.m., con tarifas desde $607.700 COP por trayecto, impuestos y tasas incluidos, para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 28 de mayo de 2026.