Suscribirse

Turismo

Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

La auxiliar de vuelo compartió sus recomendaciones para preparar un equipaje inteligente, ideal para afrontar cada vuelo con comodidad y bienestar.

Redacción Turismo
8 de agosto de 2025, 6:45 p. m.
Mujer mayor con maleta de viaje
Toda persona mayor de 50 años debería llevar en un viaje en avión ciertos objetos clave para evitar incomodidades. | Foto: Getty Images

No es lo mismo ir de viaje a los 20 años que a los 60 por varios factores relacionados con la experiencia, el estado físico, las prioridades y la forma de disfrutar cada aventura. Por esta razón, una tripulante de Air Canadá con varios años en la industria, compartió sus recomendaciones para preparar un equipaje inteligente y especialmente diseñado para personas mayores.

Según la azafata, para disfrutar un viaje sin contratiempos es fundamental elegir los elementos adecuados según la necesidad del viajero, los cuales deben ir distribuidos de forma correcta tanto en el equipaje de mano, como en el artículo personal.

Contexto: La mítica laguna de Cundinamarca que dio origen a El Dorado y queda a menos de dos horas de Bogotá; se puede recorrer en bote

Con los “travel essentials” o artículos esenciales de viaje, es posible evitar incomodidades y estar listo ante cambios de temperatura o largas horas de vuelo que pueden afectar la experiencia de las personas mayores de 50 años.

En esta lista, de acuerdo con la auxiliar de vuelo citada por el medio argentino La 100, no pueden faltar elementos como:

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
  • Calzado fácil de poner y sacar, preferiblemente sin cordones, para mayor agilidad en espacios reducidos y controles de seguridad.
Calzado
Se recomienda llevar calzado, preferiblemente sin cordones. | Foto: Getty Images

“Como las personas no tienen mucho espacio para las piernas, veo que intentan agacharse para atarse los zapatos,” explicó la azafata, insistiendo que los zapatos sin cordones pueden ayudar a moverse con agilidad entre asientos reducidos y en controles de seguridad.

  • Almohadón cervical o respaldo ergonómico, preferiblemente cómodo y que se pueda sujetar al equipaje para aliviar tensiones y mejorar el descanso.

“Si estás tratando de ahorrar espacio, los inflables son geniales, pero prefiero los cómodos que puedes abrochar alrededor de tu equipaje,” añade la especialista.

  • Ropa cómoda y suéteres livianos o prendas tipo manta, para adaptarse a los cambios de temperatura del avión.
  • Medicinas y pastillas en el equipaje de mano, usando pastilleros para mantenerlas organizadas y al alcance.

“Definitivamente, querrás llevar tus pastillas en tu equipaje de mano, y esos pastilleros son muy útiles”, señala la tripulante, recalcando la importancia de mantener la medicación al alcance de la mano. Lo anterior, teniendo en cuenta que viajar siempre implica desafíos físicos, por lo que aconseja tener fórmulas que alivien dolores o molestias generales.

  • Auriculares con ficha de audio tradicional, ya que no todos los aviones ofrecen conectividad bluetooth para el sistema de entretenimiento.
  • Medias de compresión en vuelos largos, para evitar hinchazón y mejorar la circulación en las piernas.
Así mismo, usar medias de compresión o mangas elásticas (ayuda a que los líquidos vuelvan al sistema circulatorio),
Las medias de compresión sirven para mejorar la circulación sanguínea en las piernas, especialmente durante vuelos largos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas prendas no se deben subestimar en vuelos de varias horas, según la azafata, especialmente para quienes presentan tendencia a la hinchazón en las piernas.

Contexto: Los ‘destinos más costosos’ que debería evitar en su próximo viaje internacional si la prioridad es ahorrar dinero
  • Botella de agua reutilizable para mantenerse hidratado; se puede rellenar en el aeropuerto sin costo.
  • Bolso o mochila plegable para tener espacio extra en caso de compras o necesidades durante el viaje.

Estos dos últimos elementos recomendados son de gran ayuda para el día a día, pues hay zonas en las que no es posible acceder fácilmente al agua, principalmente cuando se trata de recorridos en medio de bosques o senderos rodeados de naturaleza, y el bolso plegable es clave para cargar, entre otras cosas, los documentos o snacks que aportan energía en cualquier momento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro anunció que iniciaron conversaciones de paz con el Clan del Golfo “por fuera de Colombia”

2. Esto sería en pesos colombianos la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro

3. La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

4. Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

5. Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ViajesTuristasazafataConsejosViajeros

Noticias Destacadas

Playa Cristal

Tres playas tranquilas para visitar cerca de Santa Marta: paradisíacos destinos de aguas cristalinas y bellos paisajes

Redacción Turismo
Mujer mayor con maleta de viaje

Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

Redacción Turismo
Riviera francesa

Los ‘destinos más costosos’ que debería evitar en su próximo viaje internacional si la prioridad es ahorrar dinero

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.