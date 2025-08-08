Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

No es lo mismo ir de viaje a los 20 años que a los 60 por varios factores relacionados con la experiencia, el estado físico, las prioridades y la forma de disfrutar cada aventura. Por esta razón, una tripulante de Air Canadá con varios años en la industria, compartió sus recomendaciones para preparar un equipaje inteligente y especialmente diseñado para personas mayores.

Según la azafata, para disfrutar un viaje sin contratiempos es fundamental elegir los elementos adecuados según la necesidad del viajero, los cuales deben ir distribuidos de forma correcta tanto en el equipaje de mano, como en el artículo personal.

Con los “travel essentials” o artículos esenciales de viaje, es posible evitar incomodidades y estar listo ante cambios de temperatura o largas horas de vuelo que pueden afectar la experiencia de las personas mayores de 50 años.

En esta lista, de acuerdo con la auxiliar de vuelo citada por el medio argentino La 100, no pueden faltar elementos como:

Calzado fácil de poner y sacar, preferiblemente sin cordones, para mayor agilidad en espacios reducidos y controles de seguridad.

Se recomienda llevar calzado, preferiblemente sin cordones. | Foto: Getty Images

“Como las personas no tienen mucho espacio para las piernas, veo que intentan agacharse para atarse los zapatos,” explicó la azafata, insistiendo que los zapatos sin cordones pueden ayudar a moverse con agilidad entre asientos reducidos y en controles de seguridad.

Almohadón cervical o respaldo ergonómico, preferiblemente cómodo y que se pueda sujetar al equipaje para aliviar tensiones y mejorar el descanso.

“Si estás tratando de ahorrar espacio, los inflables son geniales, pero prefiero los cómodos que puedes abrochar alrededor de tu equipaje,” añade la especialista.

Ropa cómoda y suéteres livianos o prendas tipo manta, para adaptarse a los cambios de temperatura del avión.

para adaptarse a los cambios de temperatura del avión. Medicinas y pastillas en el equipaje de mano, usando pastilleros para mantenerlas organizadas y al alcance.

“Definitivamente, querrás llevar tus pastillas en tu equipaje de mano, y esos pastilleros son muy útiles”, señala la tripulante, recalcando la importancia de mantener la medicación al alcance de la mano. Lo anterior, teniendo en cuenta que viajar siempre implica desafíos físicos, por lo que aconseja tener fórmulas que alivien dolores o molestias generales.

Auriculares con ficha de audio tradicional , ya que no todos los aviones ofrecen conectividad bluetooth para el sistema de entretenimiento.

, ya que no todos los aviones ofrecen conectividad bluetooth para el sistema de entretenimiento. Medias de compresión en vuelos largos, para evitar hinchazón y mejorar la circulación en las piernas.

Las medias de compresión sirven para mejorar la circulación sanguínea en las piernas, especialmente durante vuelos largos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas prendas no se deben subestimar en vuelos de varias horas, según la azafata, especialmente para quienes presentan tendencia a la hinchazón en las piernas.

Botella de agua reutilizable para mantenerse hidratado; se puede rellenar en el aeropuerto sin costo.

para mantenerse hidratado; se puede rellenar en el aeropuerto sin costo. Bolso o mochila plegable para tener espacio extra en caso de compras o necesidades durante el viaje.