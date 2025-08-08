Viajar por el mundo es el mayor placer para muchas personas. Conocer, comunicarse en otro idioma, degustar preparaciones gastronómicas diferentes y vivir aventuras fuera de lo común son experiencias que muchos quieren vivir, aunque no siempre se cuenta con el presupuesto suficiente para ir a lugares que suelen ser muy llamativos, pero costosos.

Hay muchos sitios en donde los viajeros deben pagar más por cosas que en otros sitios serían más accesibles, como café, compras, hospedaje o comida. Si bien son múltiples los lugares que resultan caros para un viaje, estos son algunos para tener en cuenta si la prioridad es disfrutar y pasar rico sin tener que gastar grandes sumas de dinero.

Según el diario español especializado en turismo Hosteltur, Barbados es de los destinos más costosos a nivel global. Esta isla caribeña, conocida por sus resorts de cinco estrellas, gastronomía gourmet y playas de postal, se ha posicionado como una meca del turismo de lujo.

En este destino, el alojamiento suele tener tarifas elevadas, especialmente en temporada alta, y las comidas en restaurantes también suelen ser caras debido a los altos costos de transporte e importación.

Barbados es considerado como uno de los destinos más costosos para visitar. | Foto: Getty Images

Además, las actividades turísticas como excursiones en catamarán, deportes acuáticos y visitas guiadas tienen precios orientados a un mercado internacional de alto poder adquisitivo.

Otros destinos caros

Un lugar más que debe evaluarse antes de tomar una decisión de viaje si no se quiere gastar mucho dinero es la Riviera Francesa. Ciudades como Niza, Cannes, Saint-Tropez y Mónaco están asociadas con el lujo, el turismo de alto nivel y eventos internacionales, lo que eleva significativamente los precios de alojamiento, restaurantes y actividades.

Sin embargo, es posible visitar este lugar sin gastar una fortuna si se planifica con anticipación. Viajar en temporada baja, alojarse en pueblos cercanos menos turísticos como Antibes o Villefranche-sur-Mer, y utilizar transporte público regional.

Suiza es uno más de los destinos caros para los viajeros. Ciudades como Zúrich, Ginebra y Lucerna frecuentemente encabezan listas de altos costos de vida, lo cual se refleja también en los precios para los turistas. El alojamiento, el transporte público y los alimentos pueden tener precios significativamente más altos que en otros países europeos.

Zurich es uno de los destinos turísticos caros para visitar. | Foto: Getty Images

Para quienes tienen presupuesto limitado, es posible reducir gastos utilizando tarjetas de transporte, hospedándose en hostales o alojamientos rurales, y aprovechando actividades al aire libre que son gratuitas, como caminatas por los Alpes. A pesar del precio, muchos consideran que la experiencia de viajar a Suiza vale la inversión.

Un destino más que se debe evaluar antes de tomar una decisión de viaje si no hay mucho dinero es Las Vegas, que puede resultar muy costoso si el viajero se deja llevar por el entretenimiento, el juego y el alojamiento en hoteles de lujo ubicados en el Strip.