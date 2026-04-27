Colombia movilizó 15 millones de pasajeros por vía aérea en el primer trimestre de 2026

Ya al finalizar el mes de abril, la Aeronáutica Civil presentó el balance oficial del sector aéreo para el mes de marzo junto con el ya establecido primer trimestre de 2026 para el sector.

De acuerdo con la información entregada por la entidad de aviación, de lo registrado en los primeros tres meses del año, un total de 15 millones de pasajeros se trasladaron por vías aéreas en el país.

Destacan importante incremento de tiquetes vendidos hacia Colombia en el primer trimestre de 2026

Refiriéndose específicamente al mes de marzo, la Aeronáutica Civil informó que el dinamismo del sector facilitó el desplazamiento de 4,9 millones de pasajeros en Colombia.

El resultado de estas cifras demuestra que, a comparación de lo visto con el mismo mes del año anterior, se mostró un aumento del 9,9 % de movilización; esto equivale a un total de 451 mil viajeros adicionales. Con estos números, la entidad comenta que se cerró el primer trimestre del 2026 con una expansión del 8,7 %.

El balance oficial también comparte cómo fueron los flujos internos en el país, el cual consiguió un total de 8,5 millones de pasajeros; esto representa un aumento del 8,6 %.

Los destinos favoritos por los pasajeros durante este periodo de tiempo fueron Cali, Medellín, Barranquilla, Montería y Popayán; en el caso de este último, fue muy destacable el comportamiento de usuarios y viajeros para escoger esta ciudad.

Los datos demuestran que la denominada Ciudad Blanca registró incrementos bastante altos relacionados con el ámbito turístico, sobre todo durante la temporada de vacaciones en el país.

Pereira fue uno de los sitios más visitados durante el primer trimestre del año. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a las rutas internacionales, la Aeronáutica Civil informó que en marzo, un total de 2,15 millones de viajeros se movilizaron hacia otros países, mostrando un incremento del 10,6 %. Ya refiriéndose al registro trimestral, esta cifra asciende a los 6,5 millones de pasajeros.

Los países que tuvieron mayores concentraciones fueron México, República Dominicana, Argentina, Guatemala, El Salvador y las Antillas Holandesas.

Movilización de mercancías y correo

La Aeronáutica Civil informó sobre los registros de transporte de carga y correo que se registraron durante el primer trimestre del 2026.

Durante este periodo, 244.000 toneladas se transportaron, aumentando un 4,7 %. En cuanto al sector logístico aéreo, se reportaron cifras positivas, donde en el mes de marzo se movilizó un total de 83.000 toneladas de carga y correo, mostrando una variación del 6,8 % en comparación con el 2025.

En cuanto a la carga internacional, el trimestre registró 209.000 toneladas de cargo, mientras que en el territorio nacional se reportaron 35.000 en el primer trimestre, aumentando a un 4,4 % frente al mismo periodo del año anterior.