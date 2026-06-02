Las 10 mejores ciudades del mundo, según la prestigiosa Resonance: las tres grandes siguen en el podio, ¿cuáles conoce?

“Desde capitales culturales hasta potenciales, nuestro Informe de las Ciudades del Mundo 2026 identifica las 100 ciudades más influyentes entre 270 ciudades en todo el mundo. Respaldado por la singular combinación de datos y opiniones reales de Resonance Consultancy, el prestigioso ranking destaca las ciudades con mayor crecimiento para vivir, visita e invertir”.

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De esta manera, el World Best Cities 2026 da cuenta del informe con las mejores ciudades del mundo en 2026. Best Cities es un prestigioso ranking global creado por Resonance Consultancy, una consultora líder en desarrollo, marketing y creación de marcas urbanas. Con estos datos, las ciudades suelen tomar decisiones en términos de turismo, inversión, infraestructura y vivienda, entre otros factores.

Resonance Consultancy mide la calidad de vida, la seguridad, los espacios públicos, las áreas verdes, la infraestructura de transporte y la facilidad para caminar. También tiene en cuenta entretenimiento, la vida nocturna, los museos, los restaurantes, las tiendas y la percepción turística de la ciudad a través de plataformas digitales (como opiniones en Google, Instagram y TikTok).

Dentro de las variables que también tiene en cuenta está la facilidad de llegar a un aeropuerto, los índices de empleo, el nivel educativo de su población y la cultura ciudadana. “En Resonance, nos especializamos en ayudar a las ciudades y

las regiones compiten más eficazmente por el talento, el turismo, e inversión. Nuestra puntuación patentada Place Power,

respaldado por más de una década de investigación, clasifica a las ciudades basado tanto en la percepción global como en el desempeño de factores más correlacionados con la atracción de personas de edad privilegiada, población, gasto de los visitantes y formación de empresas. Y en 2026, esas señales son más complejas... y consecuente – que nunca", dijo

Chris Fair, presidente & CEO de Resonance Consultancy en el referido informe.

“Ciudades de todo el mundo navegan por una red interconectada de desafíos: aceleración de los impactos del cambio climático, cambiantes alianzas geopolíticas y comerciales, y la rápida adopción de IA que puede resultar más impactante

en nuestros centros urbanos que la pandemia, fenómenos climáticos, escasez de agua y transición energética. Las demandas ya no son preocupaciones lejanas, sino inmediatas, factores que impulsan la inversión en infraestructura y bienes raíces valores y decisiones de movilidad del talento", agregó.

El ranking World’s Best Cities (de Resonance) y el Global Cities Index (de Oxford Economics) son diferentes. Ambos cuenta con reputación mundial: Resonance hace énfasis en percepción ciudadana, redes sociales, mientras que Oxford Economics se enfoca en la potencia macroeconómica.

De acuerdo con Resonance, estas son las 10 ciudades más poderosas del mundo:

1. Londres (Inglaterra): Mantiene el primer puesto por 11 ocasión consecutiva.

Imagen del Palacio de Westminster, en Londres, una de las ciudades más importantes en Reino Unido. Foto: In Pictures via Getty Images

2. Nueva York (Estados Unidos)

La gente camina por Times Square en medio de una tormenta de nieve el 23 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York Foto: Getty Images via AFP

3. París (Francia)

La Torre Eiffel es uno de los íconos para conocer en París. Foto: Getty Images

4. Tokio (Japón)

Joven en la ciudad de Akihabara, Street View, Tokio, Japón Foto: Getty Images

5. Madrid (España)

Panorámica de la Calle de Alcalá y la Gran Vía, en Madrid, España. Foto: Universal Images Group via Getty

6. Singapur (Singapur)

Singapur, sede de una de las carreras de la Fórmula Uno Foto: AFP

7. Roma (Italia)

El coliseo romano tiene casi 2000 años de haberse construido Foto: Getty Images / Alexander Spatari

8. Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Foto: Getty Images

9. Berlín (Alemania)

Mesas de cerveza vacías frente a la Puerta de Brandenburgo, ícono de Berlín (Foto de Annette Riedl/Picture Alliance vía Getty Images) Foto: dpa/picture alliance via Getty I

10. Barcelona (España)

Las playas son de los sitios más apetecidos por los visitantes en Barcelona, España. Foto: Getty Images

En cuanto a ciudades de América Latina, la mejor es Sao Paulo, en Brasil, ubicada en la posición 18. Bogotá, capital colombiana, aparece en la posición 51. El informe destaca de la capital colombiana su vida nocturna y la inversión extranjera.

Para conocer el escalafón completo de las ciudades medidas, así como la descripción de cada ciudad medida, vea el informe aquí: