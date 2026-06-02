Las 10 mejores ciudades del mundo, según la prestigiosa Resonance: las tres grandes siguen en el podio, ¿cuáles conoce?

“Desde capitales culturales hasta potenciales, nuestro Informe de las Ciudades del Mundo 2026 identifica las 100 ciudades más influyentes entre 270 ciudades en todo el mundo. Respaldado por la singular combinación de datos y opiniones reales de Resonance Consultancy, el prestigioso ranking destaca las ciudades con mayor crecimiento para vivir, visita e invertir”.
De esta manera, el World Best Cities 2026 da cuenta del informe con las mejores ciudades del mundo en 2026. Best Cities es un prestigioso ranking global creado por Resonance Consultancy, una consultora líder en desarrollo, marketing y creación de marcas urbanas. Con estos datos, las ciudades suelen tomar decisiones en términos de turismo, inversión, infraestructura y vivienda, entre otros factores.
Resonance Consultancy mide la calidad de vida, la seguridad, los espacios públicos, las áreas verdes, la infraestructura de transporte y la facilidad para caminar. También tiene en cuenta entretenimiento, la vida nocturna, los museos, los restaurantes, las tiendas y la percepción turística de la ciudad a través de plataformas digitales (como opiniones en Google, Instagram y TikTok).
Dentro de las variables que también tiene en cuenta está la facilidad de llegar a un aeropuerto, los índices de empleo, el nivel educativo de su población y la cultura ciudadana. “En Resonance, nos especializamos en ayudar a las ciudades y
las regiones compiten más eficazmente por el talento, el turismo, e inversión. Nuestra puntuación patentada Place Power,
respaldado por más de una década de investigación, clasifica a las ciudades basado tanto en la percepción global como en el desempeño de factores más correlacionados con la atracción de personas de edad privilegiada, población, gasto de los visitantes y formación de empresas. Y en 2026, esas señales son más complejas... y consecuente – que nunca", dijo
Chris Fair, presidente & CEO de Resonance Consultancy en el referido informe.
“Ciudades de todo el mundo navegan por una red interconectada de desafíos: aceleración de los impactos del cambio climático, cambiantes alianzas geopolíticas y comerciales, y la rápida adopción de IA que puede resultar más impactante
en nuestros centros urbanos que la pandemia, fenómenos climáticos, escasez de agua y transición energética. Las demandas ya no son preocupaciones lejanas, sino inmediatas, factores que impulsan la inversión en infraestructura y bienes raíces valores y decisiones de movilidad del talento", agregó.
El ranking World’s Best Cities (de Resonance) y el Global Cities Index (de Oxford Economics) son diferentes. Ambos cuenta con reputación mundial: Resonance hace énfasis en percepción ciudadana, redes sociales, mientras que Oxford Economics se enfoca en la potencia macroeconómica.
De acuerdo con Resonance, estas son las 10 ciudades más poderosas del mundo:
1. Londres (Inglaterra): Mantiene el primer puesto por 11 ocasión consecutiva.
2. Nueva York (Estados Unidos)
3. París (Francia)
4. Tokio (Japón)
5. Madrid (España)
6. Singapur (Singapur)
7. Roma (Italia)
8. Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
9. Berlín (Alemania)
10. Barcelona (España)
En cuanto a ciudades de América Latina, la mejor es Sao Paulo, en Brasil, ubicada en la posición 18. Bogotá, capital colombiana, aparece en la posición 51. El informe destaca de la capital colombiana su vida nocturna y la inversión extranjera.
Para conocer el escalafón completo de las ciudades medidas, así como la descripción de cada ciudad medida, vea el informe aquí: