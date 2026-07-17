El país europeo que tuvo un importante incremento en el gasto de los turistas, pese a la inestabilidad geopolítica

El gasto de los turistas nacionales y extranjeros en España, segundo destino turístico mundial, aumentó más del 8% en el segundo trimestre, impulsando así la economía del país pese a la inestabilidad geopolítica por la crisis en Oriente Medio, según los datos publicados por la organización Exceltur.

El PIB turístico, que aumentó un 3,4% interanual en el segundo trimestre, debería progresar un 2,7% en todo 2026, “por encima del crecimiento medio de la economía española”, que se espera del 2,3%, estimó esta organización que agrupa a las principales empresas turísticas españolas.

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Para el conjunto del año, el turismo debería representar el 12,9% del PIB total de España, precisó Exceltur, destacando el peso de este sector en la economía nacional.

Este crecimiento se apoya en la imagen de España como “destino seguro, conocido y atractivo ante la incertidumbre global” entre los visitantes extranjeros, que en el segundo trimestre gastaron en el país un 8,2% más que en el mismo periodo de 2025, subrayó la organización.

Barcelona es uno de los destinos más turísticos en España. Foto: Getty Images

Los turistas españoles también gastaron más en su propio país (+8,3% respecto al año pasado), un aumento impulsado por la fortaleza del consumo, así como por “la preferencia por destinos nacionales en un contexto internacional incierto”.

Los españoles aumentaron, además, su demanda por establecimientos de cuatro y cinco estrellas, que registraron un crecimiento del 3,6% en las pernoctaciones, según las cifras de Exceltur.

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La organización turística prevé también “un verano positivo” para las empresas del sector turístico, con un “crecimiento de las ventas del +3,2%”.

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, cerrado de nuevo desde la noche del domingo, el conflicto en Oriente Medio y la subida de los costes de la energía que se derivan de ello podrían, sin embargo, lastrar estas previsiones, previene Exceltur.

¿Cuál es el país que recibe más turistas en el mundo?

Francia es el principal destino turístico mundial por número de visitantes internacionales, con 102 millones en 2025, pero la diferencia se reduce cada año con España.

En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos “récord” de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.

España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).

Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.

Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.

“España es un país de destino la mayoría de las veces, nosotros somos un país de tránsito”, afirmó el ministro de Turismo francés Serge Papin, en rueda de prensa.

Debemos “hacer que la gente permanezca más tiempo en nuestro país”, añadió, y recordó el objetivo de 100.000 millones de euros en ingresos para 2030.

Con información de AFP