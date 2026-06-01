Turismo

Temporada de cruceros en Colombia: destacan incremento de visitantes y nuevas rutas

Entre enero y marzo, llegaron al país 174.371 turistas.

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Redacción Semana
1 de junio de 2026 a las 1:49 p. m.
Entre enero y marzo de 2026 llegaron al país 174.371 turistas y se registraron 103 recaladas de estas embarcaciones, cifras que representan un crecimiento del 4,8 % y un 8,4 %, respectivamente.
Entre enero y marzo de 2026 llegaron al país 174.371 turistas y se registraron 103 recaladas de estas embarcaciones, cifras que representan un crecimiento del 4,8 % y un 8,4 %, respectivamente. Foto: Cortesía Puerto de Cartagena

Colombia se consolida como uno de los destinos más atractivos del Caribe y América Latina para los cruceros. Entre enero y marzo de 2026 llegaron al país 174.371 turistas y se registraron 103 recaladas de estas embarcaciones, cifras que representan un crecimiento del 4,8 % y un 8,4 %, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025, según un informe de ProColombia con cifras de la Dirección General Marítima (Dimar).

Cartagena continúa siendo el principal puerto receptor, concentrando 80 recaladas y más de 158.000 movimientos de pasajeros, seguida por Santa Marta, San Andrés, Leticia y Providencia.

“Estos resultados reflejan la confianza de las líneas de cruceros en Colombia y muestran cómo el país sigue ampliando su oferta turística más allá de los destinos tradicionales. Cada nueva ruta y cada nuevo arribo representan oportunidades para las regiones, dinamizan las economías locales y fortalecen el posicionamiento internacional de Colombia como destino turístico sostenible y diverso”, afirmó la presidenta de ProColombia.

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Además, esta temporada ha estado marcada por la llegada de nuevas embarcaciones y líneas internacionales al país. Entre ellas se destacan:

  • Explora II, de Explora Journeys, que arribó por primera vez a San Andrés, el 8 de enero, con 781 pasajeros.
  • Queen Mary 2, de Cunard Cruise, que llegó a Cartagena el 23 de enero, con 2.396 pasajeros.
  • Norwegian Escape, de Norwegian Cruise Line, que atracó por primera vez en Cartagena, el 9 de febrero, con 4.094 pasajeros.
  • Azamara Quest, de Azamara Cruises, que inició operaciones en Cartagena y Santa Marta el 17 de marzo, con 666 pasajeros.
  • Hanseatic Spirit, de Hapag-Lloyd Cruises, que llegó a Leticia el 26 de marzo con 204 pasajeros, consolidando el crecimiento de la Amazonía colombiana en la industria de cruceros.
  • Borealis, de Holland America, que eligió Cartagena como su primer destino en Colombia, el 27 de marzo, con 1.110 pasajeros.

Adicionalmente a las nuevas líneas, varios cruceros internacionales regresaron al país durante la temporada 2025-2026, iniciada en julio de 2025.

Cruceros en Cartagena
Cruceros en Cartagena Foto: Cortesía: Puerto de Cartagena

Entre ellos se encuentran Le Dumont D’Urville y Le Champlain de Compagnie du Ponant; MSC Magnifica de MSC Cruises; Hebridean Sky de Noble Caledonia; Zuiderdam de Holland America Line y Wind Surf de Windstar Cruises. Vale anotar que estos registros no corresponden exclusivamente al periodo enero-marzo de 2026, ya que algunos arribos se realizaron en los últimos meses de 2025.

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El informe también resalta el fortalecimiento de destinos no tradicionales dentro de la oferta de cruceros en el país. “Leticia continúa consolidándose en el segmento de expediciones y turismo especializado. Según el reporte, durante el primer trimestre de 2026 operaron en Colombia 25 líneas de cruceros y 39 embarcaciones, manteniendo la tendencia positiva de recuperación y crecimiento del sector turístico marítimo”, subrayó ProColombia.