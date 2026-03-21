La decisión de Royal Caribbean International de cancelar decenas de cruceros programados para el verano de 2027 desde Miami marca un nuevo giro en la dinámica global de la industria turística marítima.

La medida, confirmada a pasajeros y agentes de viaje mediante comunicaciones oficiales de la compañía, no responde a una emergencia puntual, sino a una reconfiguración estratégica de su flota a nivel internacional.

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Cruceros cancelados en Miami afectan viajes al Caribe en 2027

Los itinerarios afectados corresponden principalmente al buque Freedom of the Seas, que tenía programadas salidas entre mayo y septiembre de 2027 desde el puerto de Miami hacia destinos del Caribe.

Su ruta incluía destinos como Bahamas, Aruba, Curazao y República Dominicana.

En total, se trata de más de 20 travesías canceladas, lo que ha alterado los planes de miles de pasajeros que ya habían reservado con más de un año de anticipación.

De acuerdo con la información oficial citada por medios estadounidenses, la cancelación se enmarca en el “proceso continuo de planificación de itinerarios” de la compañía.

Esto implica la revisión periódica de la asignación de sus barcos según la demanda global, la capacidad operativa y acuerdos portuarios.

Este tipo de ajustes implica la eliminación completa de la temporada de verano de ese barco en uno de los puertos más importantes del mundo para cruceros.

Royal Caribbean axes summer 2027 cruises from Miami, impacting thousands of travelers https://t.co/D8B4g4eq2J pic.twitter.com/CwaAvBL6u3 — New York Post (@nypost) March 21, 2026

Royal Caribbean reubica su flota y prioriza rutas en Europa

La razón central detrás de la decisión es la reubicación del Freedom of the Seas hacia Southampton, en el Reino Unido, donde operará durante la temporada de verano de 2027.

Según la propia compañía, este movimiento responde al crecimiento sostenido de la demanda en los mercados de Reino Unido e Irlanda, considerados estratégicos en la expansión de la industria de cruceros.

Este cambio evidencia una tendencia más amplia: las grandes navieras están redistribuyendo sus activos para capitalizar mercados emergentes o en expansión.

Esto puede incluir reducir operaciones en hubs tradicionales como Miami, históricamente considerado la “capital mundial de los cruceros”.

Ante la situación, Royal Caribbean informó oficialmente que los clientes impactados están siendo contactados directamente, para ofrecerles varias opciones.

Entre ellas, el traslado a itinerarios alternativos en otros barcos de la flota, como Wonder of the Seas, Adventure of the Seas o Jewel of the Sea.

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También se propone la posibilidad de recibir un reembolso completo de lo pagado, incluidos servicios adicionales contratados.

Además, en algunos casos se ofrecen créditos para futuros viajes, una práctica habitual en la industria para mitigar el impacto reputacional de este tipo de decisiones.