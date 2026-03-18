Icon of the Seas: Así es el crucero más grande del mundo para 10.000 personas

Los cruceros se han consolidado como una de las experiencias más atractivas para los amantes de los viajes que desean explorar el mar mientras visitan distintos destinos en un solo recorrido.

Estos gigantes del océano, diseñados como auténticas ciudades flotantes, combinan lujo, entretenimiento y comodidad para ofrecer a los pasajeros una experiencia completa a bordo.

Restaurantes de primer nivel, espectáculos, piscinas, spas, casinos y múltiples actividades convierten a los cruceros en mucho más que un medio de transporte: son destinos en sí mismos.

A esto se suma la posibilidad de despertar cada día en un puerto diferente, conocer nuevas culturas y recorrer varios países sin la necesidad de cambiar constantemente de hotel o reorganizar el equipaje.

Icon of the Seas. Foto: Getty Images

La popularidad de este tipo de viajes ha crecido de forma constante en los últimos años. Solo en 2024, se estima que cerca de 35 millones de personas viajaron en crucero alrededor del mundo, lo que confirma el auge de esta industria dentro del turismo global.

Además, en comparación con otras formas de viajar, los cruceros suelen ofrecer una experiencia relativamente económica, ya que en un solo paquete se incluyen alojamiento, comida, entretenimiento y transporte entre destinos.

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En ese sentido, el Icon of the Seas se posiciona como el mayor crucero de pasajeros del mundo. El barco, perteneciente a Royal Caribbean International, entró en servicio en 2024, siendo el primero de la clase Icon. Se estima que alcanza unas 250.800 toneladas, lo que lo convierte en el crucero más grande del mundo por tonelaje bruto.

Con una eslora de 365 metros —equivalente a tres campos de fútbol—, el megacrucero es capaz de transportar hasta 10.000 personas: 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes.

El barco cuenta con múltiples experiencias a bordo. Foto: Getty Images

Además, cuenta con 20 cubiertas, en las que los viajeros pueden encontrar parques acuáticos con toboganes, múltiples piscinas, teatros, patios de comidas, bares temáticos y áreas de relajación panorámicas, entre otras experiencias.

En el Icon of the Seas, la experiencia a bordo se asemeja a la de un resort cinco estrellas, gracias a camarotes diseñados para aislar el sonido y garantizar un descanso óptimo. Además, el crucero está concebido para que los pasajeros convivan entre sí sin experimentar sensación de aglomeración.

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Sin embargo, el lujo del barco no es lo único que lo hace excepcional. El Icon of the Seas es impulsado por gas natural licuado (GNL), un combustible considerado de transición, lo que lo hace más limpio que otros derivados del petróleo.

Además, cuenta con sistemas de recuperación de energía que optimizan el consumo eléctrico. Asimismo, incorpora uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales más avanzados del mundo, lo que lo convierte en un referente en los océanos.