Tres trucos infalibles para evitar las arrugas en la ropa al viajar; también son útiles para ahorrar espacio en el equipaje

El cuidado de la ropa durante un viaje se ha convertido en una de las principales prioridades de muchos viajeros, especialmente para quienes desean mantener una apariencia impecable sin importar el destino.

En este contexto, diferentes sitios especializados en viajes como Skyscanner y Condé Nast Traveler, coinciden en que existen métodos sencillos pero realmente efectivos para evitar las arrugas en el equipaje.

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El primer truco infalible es enrollar la ropa en lugar de doblarla. Esta técnica, no solo optimiza el espacio en la maleta, sino que también reduce la formación de pliegues marcados. Al enrollar las prendas, se distribuye mejor la presión y se evita que las telas permanezcan dobladas por largos periodos.

Además, es un método que mantiene todo organizado, facilitando encontrar cada prenda o elemento en el destino sin necesidad de desordenar o sacar varios objetos de la misma.

Sin embargo, es importante mencionar que no es un truco que se ajusta siempre, pues funciona especialmente bien para telas ligeras como camisetas, medias e incluso jeans. Muchas personas optan por enrollar la ropa, ya que esta técnica les permite aprovechar mejor los cubos de embalaje y mantener organizados accesorios pequeños, como medias o cinturones.

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El segundo truco invita al uso de bolsas de plástico o fundas protectoras. Al colocar una capa de plástico entre las prendas, según señalan algunos portales de viajes, disminuye la fricción durante el traslado, lo que ayuda a prevenir arrugas. Este método es especialmente útil para prendas delicadas como camisas o vestidos.

Por otro lado, se encuentran las bolsas organizadoras, calificadas por varios viajeros como elementos útiles que, además de contribuir a mantener el orden, están diseñadas para guardar varias prendas y tener la opción de organizar mejor el equipaje.

Finalmente, el tercer truco consiste en usar bolsas de compresión, las cuales eliminan el aire atrapado entre las fibras de la ropa y permiten reducir su volumen hasta en un 50 por ciento.

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No obstante, es importante no abusar de esta técnica, ya que cuanto más se extrae el aire, mayor es la probabilidad de que las prendas se compriman en exceso y, en consecuencia, aparezcan arrugas molestas y difíciles de eliminar, incluso con la plancha.

Teniendo en cuenta esto, el truco o técnica elegida por cada viajero depende de sus necesidades, el tipo de prendas que lleve, cómo prefiere lucirlas en su destino y si su prioridad es evitar arrugas o ahorrar espacio en el equipaje.