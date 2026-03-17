Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Eje Cafetero conocido como ‘susurro de guaduales’, un destino con historia y riqueza natural

Está ubicado a 27 kilómetros de Armenia.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 10:21 a. m.
Córdoba, en el Quindío, es un municipio que se desarrolla en medio de cultivos de guadua. Foto tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.
Córdoba, en el Quindío, es un municipio que se desarrolla en medio de cultivos de guadua. Foto tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

El Quindío es uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia. Su territorio es reconocido por su paisaje cafetero, su riqueza natural y sus pueblos llenos de encanto y color.

Uno de sus 12 municipios es Córdoba, ubicado a solo 27 kilómetros de Armenia, el cual es considerado uno de los destinos menos explorados de esta región del país.

Su nombre hace homenaje al general José María Córdova, prócer de la independencia.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero señala que esa población es la puerta de entrada a la región sur del departamento que incluye a Pijao, Buenavista y Génova. “Poblaciones que comparten rasgos paisajísticos y de belleza natural sobresalientes”, agrega.

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Historia

Esta publicación afirma que Córdoba fue fundado en 1912 y sus primeros habitantes fueron campesinos que huyeron de Antioquia, durante la Guerra de los Mil Días, a principios de siglo, los cuales inicialmente se desplazaron a Risaralda y luego hacia la región de Río Verde, donde está ubicado el municipio.

Conocido como el “susurro de los guaduales”, Córdoba es sede del Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, destacado como un “punto de referencia para el turismo científico” en el Eje Cafetero.

Córdoba, Quindío
Córdoba es un municipio rodeado de guaduales. Foto: Rutas del Paisaje Cultural cafetero. Foto: Tomada de Rutas del Paisaje Cultural cafetero.

“La importancia de este centro de investigaciones le da un lugar privilegiado en el mundo entre las instituciones que se dedican al estudio de la propagación, cultivo, aprovechamiento, preservación y usos de esta planta”, destaca Rutas del Paisaje Cafetero.

Esta planta ha tenido un rol importante en el desarrollo de la región, ya que “su versatilidad como material de construcción fue fundamental para el impulso de la colonización del Quindío”.

La Gobernación del Quindío señala que, por sus copiosos guaduales, en el municipio se fabrican variadas artesanías hechas a base de esta planta. “Instrumentos, utensilios de cocina, adornos y muebles. Córdoba es pionera en la elaboración de estas artesanías, agrega.

El pueblo del Quindío reconocido como uno de los destinos más encantadores para adentrarse en la cultura cafetera

Otros sitios de interés

Entre sus atractivos turísticos están las cascadas de Río Verde. Están situadas a 22 km de Córdoba, en la vereda del mismo nombre, en el sitio denominado La Persia. Son tres caídas de agua a diferentes metros de altura llamadas Las Mellizas, La Linda y Las Brisas.

Otro sitio de interés es la Casa de la Cultura Horacio Gómez Aristizábal, la cual está ubicada en la carrera 10 calle 11 esquina y cuenta con una arquitectura de guadua y cemento, tanto por fuera como en su interior.