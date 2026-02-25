El pueblo del Quindío considerado por muchos como un destino de singular belleza, queda a solo 31 kilómetros de Armenia

Ubicado en la región oeste-central de Colombia, el departamento del Quindío se presenta en el sector turístico como un destino imperdible del Eje Cafetero y de la cultura paisa, especialmente para quienes buscan naturaleza y tradición cafetera.

Su capital, Armenia, es la puerta de entrada a paisajes de montañas verdes, fincas tradicionales y experiencias auténticas que conectan con la esencia del país. A solo 31 kilómetros de la ciudad, los viajeros pueden descubrir un encantador pueblo considerado por muchos como un lugar de singular belleza.

Un destino que, sin duda, merece estar en la lista de cualquier viajero que recorra el departamento es el municipio de Pijao, un rincón lleno de tranquilidad, paisajes cafeteros y arquitectura tradicional que cautiva desde el primer momento.

Localizado en la cordillera Central, esta población ofrece un paisaje diverso entre montañas de fuertes pendientes, colinas onduladas y fértiles valles que enamoran a simple vista gracias a su combinación de naturaleza, tradición y aventura en un solo lugar.

Hacia el oriente predominan las montañas imponentes; en el occidente, el piedemonte regala tierras productivas donde florecen cultivos de café, caña panelera, plátano y cítricos, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web. Más abajo, los valles de Barragán y Río Lejos ofrecen escenarios más planos, ideales para disfrutar del entorno natural.

A estos encantos se suma su riqueza hídrica, reflejada en un abanico de ríos que se fusionan de manera perfecta con otros atractivos, como cañones y miradores naturales, características que hacen de Pijao escenario perfecto para quienes buscan desconectarse y explorar paisajes auténticos.

Iglesia de Pijao, Quindío Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Pijao, Quindío

Este pueblo del Quindío limita al sur con Génova; al norte y noroccidente con Buenavista; al norte y nororiente con Córdoba; y al occidente con Calarcá. Además, comparte frontera interdepartamental con el Valle del Cauca, al occidente, y con Tolima, al oriente, lo que lo convierte en un punto estratégico para explorar la región.

Con una extensión de 243 kilómetros cuadrados, casi en su totalidad rural, Pijao se encuentra a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Su clima es ideal para disfrutar de caminatas, paisajes cafeteros y aire puro.

De acuerdo con algunas reseñas de viajeros compartidas por medio de la plataforma Tripadvisor, entre los cinco planes más recomendados para hacer en Pijao se destaca el tradicional tour del café, una experiencia imperdible para conocer de cerca la cultura cafetera y sus procesos artesanales.

También sobresalen las aventuras en bicicleta, recorridos entre montañas, visitas a otros pueblos cercanos y contemplación de paisajes mientras se prueba una deliciosa taza de café.