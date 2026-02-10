El Valle del Cauca es uno de los territorios colombianos pata sumergirse en una aventura en la que los viajeros se encuentran con atractivos de naturaleza, cultura y sabor que lo hacen único.

En sus tierras abundan los paisajes con lindas montañas, ríos y valles, con parques naturales, caídas de agua, termales y caminatas ecológicas que conquistan a quienes buscan aventura y tranquilidad.

Así es la ‘tierra de los prados’ en el Valle del Cauca, un destino rodeado de quebradas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Es un destino perfecto para combinar turismo de ciudad, ecoturismo, deportes de aventura y una experiencia única. Al nororiente del departamento se encuentra uno de sus municipios cafeteros, que destaca por sus caminos rurales y montañas que llaman a la aventura.

Según información de la Gobernación del Valle, este es uno de los pueblos más pequeños del departamento y es patrimonio de Colombia, ya que se encuentra dentro del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado por como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Parque principal de Alcalá, Valle del Cauca Foto: rutasdelpaisajeculturalcafetero.com

Una de sus particularidades y grandes atractivos es un frondoso Samán, el cual fue sembrado hace cien años en honor al sacrificio de la heroína Policarpa Salavarrieta, precisa la fuente oficial. Este árbol se ha convertido en la sombra que por años ha cobijado a todos los habitantes.

Se dice que quien da un paseo alrededor de esta plaza camina sobre sus raíces, las cuales pasan por debajo de la iglesia, la panadería, el café, el banco y de casi todos los locales que encuentran a su alrededor; es decir, que este es un patrimonio de todo el pueblo.

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Ideal para el ecoturismo

Allí hay muchas cosas para hacer, pero el turismo de naturaleza es una de las actividades imperdibles en este destino. Un sitio para los fanáticos del ecoturismo es el Hotel Bosques del Samán, una antigua finca cafetera que le brinda hospedaje a viajeros tanto locales como aquellos que llegan del extranjero. En este lugar se puede hacer senderismo, avistamiento de aves y si recolectar café, entre muchos otros planes.

Según el portal Visit Valle Travel, entre las veredas, caminos y montañas que rodean el municipio, se encuentran atractivos naturales como las cascadas El Chontaduro y El Mico, ideales para caminatas de nivel medio y conexión con el entorno y la quebrada Los Ángeles, un balneario natural perfecto para darse un baño refrescante.

Este es uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca. Foto: Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

A estos encantos naturales se suma el río La Vieja, que marca el límite entre el Valle del Cauca y Quindío, con posibilidades de recorridos en canoa o rafting en algunos tramos.

Los amantes de la aventura pueden hospedarse en la zona de camping de este afluente hídrico para escalar las cascadas El Chontaduro y La Helena, recorrer senderos ecológicos o simplemente disfrutar de la tranquilidad que brinda la exuberante vegetación del lugar.

En cuanto a atractivos culturales, durante la segunda semana de noviembre, el municipio celebra las tradicionales fiestas del Retorno y del Samán. En estos días los habitantes reciben desde sus coloridos balcones a los visitantes para compartir una semana llena de celebraciones, expresiones culturales, pregones y música.