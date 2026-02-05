Turismo

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

En este lugar es posible disfrutar de un refrescante baño.

Redacción Turismo
5 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
La Cascada El Salto está ubicada en el municipio más joven del Valle del Cauca.
La Cascada El Salto está ubicada en el municipio más joven del Valle del Cauca. Foto: Alcaldía de El Dovio

El Valle del Cauca es una de las regiones con gran oferta de naturaleza para los viajeros. En su territorio se encuentran montañas, valles, ríos, selvas y costa sobre el océano Pacífico, lo que permite disfrutar de paisajes muy variados en un solo departamento.

Además, sus tierras destacan por la gran biodiversidad y riqueza hídrica, recursos naturales que no solo atraen a turistas nacionales y extranjeros, sino que cumplen un papel clave en la conservación ambiental, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible del departamento.

Uno de los lugares encantadores que no deberían perderse quienes aman los planes de naturaleza, las caminatas y que son admiradores de los lindos paisajes es la cascada El Salto, escondida a pocos kilómetros de un mágico y colorido pueblo de esta región.

Esta joya natural se encuentra a tan solo 30 minutos del casco urbano del municipio de El Dovio, reconocido como el más joven del departamento. Se trata de un paraíso de agua cristalina, naturaleza viva y paisajes que quitan el aliento, según información de la Corporación Autónoma Regional del Vall del Cauca (CVC).

Quienes llegan hasta este refugio pueden disfrutar de un refrescante baño en sus aguas frías y limpias y relajarse después de la caminata. La brisa fresca y el sonido del agua cayendo crean un ambiente de paz y conexión con la naturaleza, convirtiéndolo en un destino imperdible en esta región del país.

Así las cosas, si los turistas buscan aventura, ecoturismo y un escape de la rutina, esta caída de agua es un espacio perfecto para vivir una experiencia diferente y única.

Los encantos de los municipios más grande y más pequeño del Valle del Cauca; destinos que destacan por su belleza natural

Otros atractivos de El Dovio

Información de la Gobernación del Valle indica que El Dovio es una de las puertas secretas para entrar a varias maravillas del mundo natural, como la Serranía de los Paraguas, un ecosistema vital a nivel regional e incluso mundial en el que se encuentra un bosque de niebla rodeado de aves y animales silvestres.

El Dovio
El Dovio ofrece diversidad de atractivos. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

También hace parte de estos encantos la piscina natural San José, en la que se unen dos ríos importantes: el Garrapatas y el Dovio.

De igual forma, caminar por el pueblo se convierte en una terapia visual y espiritual, en la que es posible conocer la historia y tradiciones de sus habitantes, bajo un cielo azul y en un escenario rodeado de montañas.

Se dice que en El Dovio no hay preocupaciones y por ello uno de los mejores planes es tomarse un buen café, preguntar por los pandebonos de horno de leña y por los “subidos”, hechos de maíz, queso y un dulce toque secreto, indica la mencionada fuente.

