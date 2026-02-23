El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Por su riqueza natural, cultural y geográfica, Colombia se ha consolidado en un destino fascinante para explorar, ofreciendo a sus visitantes una amplia y diversa lista de destinos que sorprenden con imponentes montañas cubiertas de verde, así como con aromas y sabores auténticos que reflejan la esencia de cada región.

Uno de esos destinos que merece ser admirado y explorado en cada rincón es el Quindío, que este año estará presente en la 45ª Vitrina Turística de Anato, que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero.

En el marco de este evento, el departamento planea realizar el lanzamiento de su nueva campaña No me creas, vívelo, (en inglés, You dream, now live it), una narrativa emocional y retadora que busca posicionar al territorio como un destino de experiencias auténticas, multisensoriales y memorables, tanto para el mercado nacional como internacional.

Con esta apuesta se busca fortalecer su posicionamiento global tras recibir cerca de un millón de turistas y más de tres millones de visitantes durante 2025. De acuerdo con la Gobernación del Quindío, la meta para este 2026 es elevar la participación de extranjeros del 11 % al 15 %.

Cultura cafetera Foto: Crédito: Gobernación del Quindío / API

Para ello, en esta nueva edición de la Vitrina Turística de Anato, el Quindío estará presente en el pabellón 3, nivel 2, stand 234, con más de 47 expositores que presentarán lo mejor de su oferta en turismo de naturaleza, experiencias culturales y cafeteras, parques temáticos y diversión familiar, turismo de bodas y celebraciones destino.

También se destacarán eventos deportivos, así como una sólida propuesta para el segmento corporativo y MICE, consolidando al departamento como un destino integral para todo tipo de viajero.

“El Quindío es un destino que lo tiene todo: naturaleza, cultura, experiencias para todas las edades e infraestructura para eventos. Aquí una familia disfruta de parques temáticos, un viajero internacional vive el paisaje cafetero y un empresario encuentra escenarios de primer nivel", señaló el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis.

El Valle del Cocora (Salento, Quindo), Colombia. (Foto de: Fetze Weestra/VW PICS/Universal Images Group vía Getty Images) Foto: Universal Images Group via Getty

En este contexto, resalta que con No me creas, vívelo, se demuestra que la experiencia supera cualquier expectativa, “en un trabajo articulado y cercano con los empresarios del departamento para fortalecer una oferta sólida y competitiva”.

Como parte de esta estrategia de crecimiento y proyección internacional, este destino colombiano trabaja en la atracción de nuevas inversiones hoteleras que fortalecerán su infraestructura turística y ampliarán su capacidad para recibir viajeros y eventos de gran escala.

De esta manera, el Quindío extiende una invitación directa al corazón del viajero: dejar de imaginar el destino y comenzar a vivirlo con todos los sentidos entre montañas verdes infinitas, aromas de café recién tostado y experiencias cargadas de emoción y aprendizajes.