El atractivo turístico del Quindío donde las mariposas y una asombrosa colección de palmas nativas crean un escenario único

Conozca qué experiencias ofrece este lugar para programar su visita y disfrutarlo al máximo.

Redacción Turismo
23 de enero de 2026, 4:49 p. m.
Vista aérea del mariposario en el Jardín Botánico del Quindío
Vista aérea del mariposario en el Jardín Botánico del Quindío Foto: Crédito - Facebook: Jardín Botánico del Quindío / API

Entre los destinos turísticos más fascinantes para descubrir en Colombia se destaca el departamento del Quindío, un lugar que gracias a su mezcla de naturaleza, cultura y experiencias únicas siempre está en el radas de viajeros locales y extranjeros.

Esta región, considerada como el corazón del Paisaje Cultural Cafetero declarado Patrimonio de la Humanidad, ha ganado popularidad entre los turistas por sus espectaculares paisajes de montañas y el aroma a café que refleja sus tradiciones.

No obstante, más allá de estos encantos, el departamento esconde varios atractivos mágicos que merecen la pena ser visitados, como el Jardín Botánico, donde las mariposas y una asombrosa colección de palmas nativas crean un escenario único.

En este sitio de interés, la protección de la naturaleza es el eje central de la experiencia, por lo que cada rincón está pensado para preservar la riqueza de la biota nativa, que incluye una extraordinaria diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos propios de la región.

Para lograrlo, el lugar se apoya en dos pilares estratégicos que enriquecen la visita. Por un lado, la educación ambiental, que invita a los viajeros a conocer, valorar y respetar los ecosistemas a través de recorridos interpretativos y actividades pedagógicas. Por otro, el trabajo científico, que respalda la conservación mediante la investigación y el monitoreo constante de las especies, garantizando su protección a largo plazo.

Jardín Botánico del Quindío
Atractivos turísticos para visitar en el Quindío. Foto: Crédito - Facebook: Jardín Botánico del Quindío / API

De esta manera, más allá de ofrecer una aventura entre hermosos paisajes, este espacio hace que sus visitantes se conviertan en aliados claves de la conservación, viviendo un turismo consciente que deja huella positiva en el territorio.

¿Qué hacer en el Jardín Botánico del Qundío?

Para descubrir la magia de la naturaleza del departamento en este atractivo turístico, es clave conocer y recorrer sus principales escenarios y espacios emblemáticos, donde la biodiversidad y el paisaje se convierten en los grandes protagonistas de la experiencia.

  • Colecciones botánicas: en este escenario se encuentra la más grande e importante colección de palmas nativas de Colombia, reconocida a nivel mundial. Además, se suman otras colecciones y exhibiciones de la flora local.
  • Mariposario: un mágico refugio donde cerca de 1.500 mariposas vuelan en total libertad en medio de coloridos jardines llenos de flores que acompañan al visitante a lo largo de un sendero de ensueño.
  • Avistamiento de aves: el Jardín Botánico del Quindío dispone de cuatro sitios diferentes para ver las cerca de 180 especies de aves nativas que presentes en su bosque de 15 hectáreas.
  • Paisajismo: a lo largo del recorrido por este recinto, el visitante puede ser testigo de la asombrosa diversidad biológica local al contemplar los paisajes que lo rodean.

¿Listo para descubrir y disfrutar la magia del Quindío en un solo lugar? Programe su visita consultando las tarifas de ingreso y horarios directamente en la página web del atractivo.

