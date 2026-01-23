Bogotá, recertificada como destino turístico inteligente

En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2026, que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Madrid, España, Bogotá recibió oficialmente la recertificación como Destino Turístico Inteligente (DTI) por parte de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas de España (Segittur).

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este reconocimiento consolida a la ciudad como la “primera y única ciudad del mundo con más de 8 millones de habitantes en alcanzar y renovar este distintivo bajo la nueva metodología de revisión”.

“Este reconocimiento ratifica a Bogotá como un destino que compite al nivel de las grandes capitales del mundo, gracias a una visión de largo plazo que entiende el turismo no solo como una actividad económica, sino como un motor de desarrollo urbano, social y sostenible, orientado a mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes”, agregó.

“Ser Destino Turístico Inteligente no significa solo atraer más visitantes, sino gestionar mejor la ciudad, tomar decisiones informadas y poner la innovación al servicio del bienestar de las personas. Esta recertificación confirma que Bogotá avanza con una visión de futuro, sostenible, incluyente y competitiva a nivel global”, explicó Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

La recertificación se otorgó tras superar más del 80 % de los requisitos exigidos por la metodología DTI, un estándar internacional que evalúa de manera la gestión de los destinos a partir de cinco ejes estratégicos: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología.

“Con este resultado, Bogotá se mantiene en el selecto grupo de destinos que lideran la excelencia en la implementación del modelo, junto a ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao y Donostia/San Sebastián”, subrayó la Alcaldía.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2026, que se lleva a cabo en Madrid, España, Bogotá recibió oficialmente la recertificación como Destino Turístico Inteligente (DTI) por parte de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas de España (Segittur). Foto: ProColombia

El modelo DTI como política de ciudad

Bogotá inició su camino como Destino Turístico Inteligente en 2021, bajo el liderazgo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la gestión del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

“La ciudad hace parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde 2023, una red global que agrupa a más de 500 destinos que han adoptado esta metodología. Sin embargo, solo 14 destinos en el mundo han logrado superar el umbral del 80 % de cumplimiento, y de ellos, únicamente cuatro están en América Latina: Tequila, Medellín, Montevideo y Bogotá, siendo esta última la única gran capital latinoamericana que ha renovado exitosamente el distintivo”, subrayó el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.