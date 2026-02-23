Turismo

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Se ubica a 25 kilómetros de Armenia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 7:15 p. m.
Salento es llamado el 'padre del Quindío'
Salento es llamado el 'padre del Quindío' Foto: Getty Images/iStockphoto

El Quindío es uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia. Ubicado en el Eje Cafetero, este departamento combina hermosos paisajes y pueblos con gran riqueza cultural.

Uno de ellos, Salento, ubicado a 25 kilómetros de Armenia.

Esta población es llamada el ‘municipio padre’ por ser el más antiguo del Quindío. Fue fundada en 1842, más de un siglo antes de que esta región fuera erigida como departamento.

Según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero, esta población fue punto de partida para las avanzadas de colonizadores antioqueños que poblaron la región del Quindío durante la segunda mitad del siglo XIX.

Mundo

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por sus charcos, cascadas y ríos, un encantador destino a cuatro horas de Medellín

Turismo

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Turismo

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Turismo

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

Turismo

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

Vehículos

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Armenia

Calarcá, Quindío, sufrió varias emergencias esta tarde, incluidos un temblor de tierra, una granizada y la caída de un enorme árbol: este es el saldo

Turismo

Esta es una de las experiencias turísticas más tradicionales del Eje Cafetero, perfecta para aventureros y amantes de la naturaleza

Armenia

Yenny Trujillo pone la salud en el centro de su campaña a la Cámara por el Quindío: “Hay que aplicarle mano fuerte a las EPS”

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de departamento y ha sido poco explorado, un acogedor destino con grandes atractivos

“Salento inició en el ahora corregimiento de Boquía como una colonia penal establecida por el gobierno del Cauca para hacer mantenimiento al camino del Quindío”, indica el portal.

“Décadas después, Salento sería testigo del inicio del cultivo del café. Las primeras fincas cafeteras del Quindío fueron establecidas en sus hermosos parajes montañosos a principios del siglo XX. El encuentro entre la cultura paisa y la cultura cafetera fue un hecho determinante para definir la identidad de los quindianos”, subraya la publicación.

Tras su declaración como municipio en 1905, Salento se consolidó como una tierra cafetera. Este cultivo sigue siendo el principal de la zona. Otros productos también relevantes son el banano y el plátano, según destaca el sitio Paisaje Cultural Cafetero.

Sitios de interés

Salento es uno de los lugares imperdibles para las personas que visitan este departamento y el Eje Cafetero. Es reconocido en el país por la palma de cera, que se encuentra en el valle del Cocora. Esta planta fue decretada árbol nacional en 1985.

Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar en este inicio de 2026

El senderismo y las caminatas ecológicas por este hermoso valle son de las actividades favoritas de quienes transitan por la zona.

Palma de cera
La palma de cera es uno de los atractivos de Salento. Foto: Getty Images

Adicionalmente, en el municipio se practica el ciclomontañismo y ha sido sede de campeonatos nacionales de este deporte.

“Existen excelentes rutas para las modalidades de cross country y downhill. Salento ha sido sede de numerosos campeonatos regionales y nacionales. Durante el mes de agosto, es sede de la travesía de ciclomontañismo, evento que reúne a más de mil amantes de la bicicleta de montaña que se reúnen para recorrer las trochas del Quindío”, agrega Rutas del Paisaje Cafetero.

Otra actividad muy apreciada es el camping, que se realiza en zonas del Valle del Cocora y el sector de Boquía. Según señala esta publicación, es una buena alternativa para los mochileros y las personas que viajan con bajo presupuesto.

Más de Turismo

Los restos de San Francisco de Asís expuestos en una vitrina dentro de la Basílica de San Francisco de Asís durante una presentación para la prensa, en Asís (Italia), el 21 de febrero de 2026

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Argelia, Antioquia

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por sus charcos, cascadas y ríos, un encantador destino a cuatro horas de Medellín

Charta, Santander

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Quindío

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Frontino, Antioquia

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

Jericó, Boyacá.

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

El túnel Guoliang hace parte de la carretera más peligrosa del mundo.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Cáqueza, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

x

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Noticias Destacadas