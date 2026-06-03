En la tarde de este miércoles, 3 de junio, la Policía Metropolitana del Quindío confirmó la ubicación y el traslado de una menor de edad que se encontraba abandonada en el espacio público.

Por homicidio capturan a la mamá de la bebé que falleció en Ibagué

Los hechos se registraron en el municipio de Montenegro durante la noche del pasado martes 2 de junio, luego de que los habitantes del sector alertaran a las patrullas del cuadrante sobre el llanto de un bebé.

Alerta Amber en EE. UU. por dos bebés desaparecidos tras visita de custodia con su padre

Los uniformados que atendieron el llamado ciudadano informaron que la menor permanecía sobre el suelo y cubierta con bolsas plásticas en una calle de la localidad. Con el apoyo de los residentes del sector, quienes facilitaron prendas de vestir para proteger a la menor, los agentes procedieron con su traslado inmediato hacia un centro asistencial.

Traslado de urgencia y asistencia médica

El reporte de la institución da cuenta del procedimiento médico de urgencia. Los agentes ingresaron en sus motocicletas oficiales hasta el área de recepción de la sala de urgencias para agilizar la valoración e hidratación de la menor.

👮‍♂️💙 Un milagro de vida en Montenegro. La Policía Nacional halló a una bebé recién nacida en un lote baldío. Hoy su historia tiene nombre: “Milagros”, símbolo de esperanza, fortaleza y del compromiso de quienes juraron protegerla. #Dignidad pic.twitter.com/wb3EAX8sUb — Departamento de Policía Quindío (@PoliciaQuindio) June 3, 2026

El comandante del Departamento de Policía Quindío, el coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, entregó detalles sobre el estado de la situación desde las instalaciones hospitalarias. El oficial confirmó que los integrantes de la institución en el departamento asumirán el acompañamiento directo del caso y el suministro de los elementos básicos para la menor.

El coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez declaró: “Nuestros policías realizaron la labor esta mañana en el hospital San Juan de Dios de Armenia. Queremos aprovechar para entregar elementos que la menor requiere en este momento. La intención de la Policía en el Quindío es realizar un acompañamiento permanente como padrinos y madrinas del proceso”.

Declaraciones de los uniformados

La institución también recopiló el testimonio directo del personal que participó en la atención de la emergencia en vía pública, quienes detallaron el estado en que se encontraba la paciente al momento del hallazgo.

#Quindío | Donde hay vocación, hay vida.



En medio de la madrugada, el llanto de una recién nacida guió a nuestros uniformados hacia una escena que hoy conmueve a todo el país.



Fue encontrada abandonada, pero gracias a la rápida y oportuna reacción de la Policía Nacional, hoy… pic.twitter.com/9Og78GpBMI — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 3, 2026

Uno de los agentes encargados del rescate señaló: “La menor fue localizada en una zona verde, expuesta a bajas temperaturas. Con ayuda de algunos vecinos obtuvimos ropa para cubrirla y la trasladamos de forma inmediata al hospital. Con esto reafirmamos el compromiso de protección con los ciudadanos del Quindío”.

Al cierre de la inspección en la sala de observación médica, el coronel Bustamante se dirigió al personal subalterno para destacar la importancia de la atención oportuna a la infancia dentro de las funciones de la fuerza pública.