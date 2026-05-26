Alerta Amber en EE. UU. por dos bebés desaparecidos tras visita de custodia con su padre

Las autoridades estadounidenses mantienen activa una Alerta Amber por la desaparición de dos bebés en Utah, luego de que su padre no los entregara tras una visita de custodia y fuera ubicado cerca de la frontera con México.

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Los menores, identificados como Will Richman, de un año, y Wesley Richman, de 10 meses, fueron vistos por última vez el pasado 16 de mayo. La investigación apunta a que el padre, Stephen ‘Dane’ Richman, de 46 años, habría abandonado el estado con los niños sin autorización judicial.

La desaparición comenzó a difundirse ampliamente después de que la madre publicara un video en redes sociales solicitando ayuda para localizar a los menores.

Ante la situación, las autoridades estadounidenses activaron una Alerta Amber, un sistema de emergencia utilizado para localizar rápidamente a menores desaparecidos que podrían estar en peligro inminente de sufrir daño grave.

Tomich relató que el padre debía regresar a los menores el sábado, en cumplimiento del acuerdo provisional de custodia, pero nunca apareció en el lugar establecido para la entrega.

“Intenté comunicarme con él apenas noté que no llegaba. Lo llamé y le envié mensajes, pero jamás respondió. Más tarde, cuando la policía fue hasta la vivienda, encontraron la casa vacía y varias cosas habían desaparecido. Ahí entendimos que algo no estaba bien”, contó la madre a través de redes sociales.

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La investigación señala que, días antes de la desaparición, Richman habría tomado varias decisiones inusuales, entre ellas despedir a su abogado, dejar su trabajo y vender buena parte de sus pertenencias.

La abogada de la familia, Brittany Skinner, aseguró que el padre no contaba con autorización judicial para salir del estado junto a los menores sin el consentimiento de la madre ni del tribunal.

Las autoridades continuan con las búsqueda de los menores. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Renunció a su trabajo, vendió casi todas sus pertenencias y se fue llevándose prácticamente todo lo que tenía. Estamos pidiendo ayuda pública para traer a estos niños de vuelta a casa”, afirmó Skinner a medios estadounidenses.

Las autoridades advirtieron que los menores podrían encontrarse en “peligro inminente”, debido a reportes relacionados con una presunta depresión severa y problemas económicos que enfrentaría el padre.

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La Policía indicó además que Richman podría desplazarse en un Toyota Camry negro modelo 2025 con matrícula de Utah A561HL, aunque no descartan que también esté utilizando placas temporales.

“Extraño muchísimo a mis bebés. Ellos son mi mundo. Por favor, ayúdenme a encontrarlos”, escribió Tomich en un nuevo mensaje difundido en redes sociales.