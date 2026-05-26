Irán acusa a EE. UU. de violar el alto al fuego y continúan las tensiones en Oriente Medio

Irán acusó a Estados Unidos de haber violado el frágil alto al fuego este martes, después de que los bombardeos nocturnos de Washington contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones pusieran en peligro los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Irán asegura que el líder supremo solo sufrió heridas “superficiales” durante los ataques de Estados Unidos

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.

Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano y el ataque estadounidense a Irán.

🚫CLAIM: Recent media reporting claims that the U.S. Navy has restarted escorting or assisting commercial vessels during transits through the Strait of Hormuz. FALSE.



✅TRUTH: Project Freedom has not resumed, and U.S. forces are not currently escorting commercial vessels through… pic.twitter.com/JD9cY5FUNN — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 26, 2026

Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones “sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días”.

Estados Unidos retoma ataques contra Irán pese a avances en las negociaciones de paz

Según la agencia marítima británica UKMTO, una “explosión externa” dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.

Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.

Irán lanzó una advertencia a Estados Unidos tras poner en riesgo las conversaciones Foto: AFP

“El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

La Cancillería agregó que Irán “no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse”, sin dar más detalles.

Trump arremete contra los medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra los medios de comunicación este martes, asegurando que incluso si Irán firmase “documentos de rendición” y admitiera su derrota frente a Washington, la prensa estadounidense hablaría de una “victoria magistral” por parte de Teherán.

El magnate republicano ha afirmado en redes sociales que esta sería la postura de la prensa si Teherán se rindiera y “admitiera que su Armada ha desaparecido y descansa en el fondo del mar”, además de reconocer que su Fuerza Aérea ha desaparecido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la 158va Conmemoración Nacional del Día de los Caídos, que coincide con el 250 aniversario de la Independencia del país, en el Anfiteatro del Monumento en el Cementerio Nacional de Arlington, el lunes 25 de mayo de 2026, en Arlington, Virginia. (AP Foto/Alex Brandon) Foto: AP Photo/Alex Brandon

Asimismo, ha apuntado a que esto pasaría igualmente si el Ejército iraní decide abandonar Teherán “con las armas en alto y las manos alzadas”, gritando ‘Me rindo me rindo’, mientras ondean frenéticamente" una bandera blanca, símbolo de su rendición.

Con información de AFP*